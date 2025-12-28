Восьмиступеневий "автомат" Toyota може виходити з ладу без попередження: автовласники судяться

За даними американських судових матеріалів, новий позов подано від імені власника Toyota Camry 2020 року. Водій звернувся до дилера через сторонні шуми з боку коробки передач, після чого отримав вердикт про необхідність повної заміни трансмісії. Toyota погодилася надати нову коробку, але відмовилася оплачувати роботи з її встановлення. У підсумку власнику довелося самостійно викласти кілька тисяч доларів лише за роботу сервісу, пишуть в Carscoop.

У позові зазначено, що UA80 має одразу дві ключові проблеми. Перша — механічна. Через надмірне теплове навантаження коробка швидше зношується, а трансмісійна рідина втрачає свої властивості. Друга — програмна. Алгоритми керування, за твердженням позивачів, змушують коробку занадто рано перемикатися на підвищені передачі та передчасно блокувати гідротрансформатор, що створює додаткове навантаження на внутрішні вузли.

«Toyota знала, але мовчала»

Особливий акцент у справі робиться на тому, що компанія, ймовірно, знала про ці дефекти ще на етапі довготривалих випробувань до початку продажів. У матеріалах позову згадуються внутрішні дані, звернення клієнтів, сервісна статистика дилерів та навіть звіти для регуляторних органів, які нібито вказували на ранні відмови коробок.

Більше того, позивачі стверджують, що замість усунення проблеми Toyota впроваджувала оновлення програмного забезпечення, які ще більше прискорювали зношування трансмісії. Мета — зниження витрати пального та покращення екологічних показників. При цьому клієнтам продовжували говорити, що автомобілі працюють «у штатному режимі», а після завершення гарантії звернення щодо коробки часто залишалися без задоволення.

Другий позов і ширше коло моделей

Це вже не єдина справа навколо коробки UA80. Раніше в Каліфорнії був поданий окремий колективний позов від власника Toyota Highlander 2020 року з бензиновим V6 та трансмісією UA80E. За його словами, на пробігу близько 67 тисяч миль з’явився високочастотний гул, який дилер визнав ознакою повного виходу коробки з ладу. Оскільки гарантія вже закінчилася, вартість ремонту оцінили більш ніж у 7,4 тисячі доларів.

Цей позов охоплює значно ширше коло моделей Toyota та Lexus, включно з Camry, Highlander, RAV4, Avalon, Sienna, а також низкою моделей Lexus, зокрема RX, ES, NX та новим TX. Йдеться про автомобілі, які масово продаються і на вторинному ринку, що автоматично піднімає питання їхньої довгострокової надійності та залишкової вартості.

Чим це загрожує власникам

У позовах наголошується, що проблема не лише в дорогому ремонті. Передчасні відмови коробки передач можуть істотно знижувати ринкову ціну автомобіля і підривати довіру до моделі загалом. Саме тому позивачі вимагають суду присяжних, фінансової компенсації, відшкодування витрат та зобов’язання Toyota запропонувати реальне розв'язання проблеми.

Поки що компанія офіційно не прокоментувала нові позови. Однак ситуація навколо UA80 може стати ще одним серйозним викликом для репутації бренду, який традиційно асоціюється з довговічністю та надійністю.