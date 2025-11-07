Вперше за вісім років Tesla Semi потрапила під модернізацію, але в серію так і не пішла: відео

Оновлений зразок показано під час щорічних зборів акціонерів Tesla. Особливого ентузіазму й активності обговорень щодо Semi не було, але Ілон Маск запевнив, що з запуском у виробництво презентованого вісім років тому вантажного автомобіля трохи слід зачекати, це неодмінно буде у наступному році.

Як пише electrek.co, Semi отримає більш ефективний силовий агрегат, збільшену вантажність та свіжий зовнішній вигляд. За запевненнями Tesla, новий Semi розроблений і для автономної їзди. Характеристики стали привабливішими.

Що змінилося і здивувало

Вантажівка тепер досягає дивовижної ефективності 1,7 кВт-год на милю – приблизно на 15% краще, ніж оригінальна модель, у якої рекламувався показник 2 кВт-год на милю.

Машина зберігає запас ходу 500 миль (804,6 км) і має нову світлову панель у стилі Model Y спереду, що надає їй більш елегантного та сучасного вигляду.

Тут можна побачити й порівняти стару версію (вгорі) з оновленим варіантом Tesla Semi (внизу). Як видно, лобове скло зменшилося, з'явився новий передній бампер, а кут даху тепер більш заокруглений. Фото: Tesla

Semi отримала ті ж батареї, що Cybertruck

Під капотом оновленої Semi стоїть двигун з силовим потенціалом 800 кВт. Він підтримує пікову швидкість зарядки до 1,2 МВт (1200 кВт) за допомогою системи зарядки наступного покоління Tesla.

Tesla почала встановлювати свої перші публічні зарядні станції V4 Supercharger на початку цієї осені, включаючи першу зарядну зону, здатну забезпечити надшвидку зарядку потужністю 1,2 МВт, яку підтримує Semi.

Оновлена вантажівка використовуватиме власні акумуляторні елементи Tesla 4680 — ті ж самі елементи, що живлять Cybertruck та майбутній Cybercab.

Виробництво нового Semi відбуватиметься на спеціалізованому заводі Tesla Semi, що будується поблизу Gigafactory Nevada. Після завершення будівництва завод підтримуватиме повномасштабне виробництво з цільовою потужністю 50 000 одиниць на рік.