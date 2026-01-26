Ввезені для ЗСУ автівки ділок продавав прямо зі стоянки СТО

Фігурантові оголошено про підозру. У ході досудового розслідування слідчі Ужгородського районного управління поліції встановили, що фігурант діяв з корисливих мотивів.

Він організував схему незаконного продажу автомобілів, отриманих благодійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Читайте також Понад 500 "гуманітарних" авто не доїхало до фронту

Злочин за місцем роботи

Чоловік працював у сфері ремонту та обслуговування транспортних засобів і достовірно знав про походження авто та їх цільове призначення. Попри це він незаконно розпорядився ними та продав третім особам з метою особистого збагачення.

За матеріалами слідства, автівки були ввезені різними благодійними фондами та зберігалися на СТО у селі Малий Березний, де працював 26-річний підозрюваний.

Видно доостанку продати гумантарні авто ділок не втиг. Фото: оперативна зйомка поліції та прокуратури.

Коли до нього звернувся військовослужбовець у пошуках транспорту для підрозділу, він запропонував викупити ці автомобілі за «символічну» плату.

Скільки вторгував ділок

Так, у квітні 2025 року підозрюваний продав військовому автомобіль Skoda Fabia за 300 доларів США, а у вересні – ще три гуманітарні автомобілі: Dacia Logan, Nissan Navara та Fiat Ulysse за 6 000 доларів США.

Читайте також Скільки отримав ділок за продаж "армійських" позашляховиків

Середня ринкова вартість розмитнених автомобілів, які були незаконно продані, становить понад 680 тисяч гривень.

В чому підозра

Наразі слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі в умовах воєнного стану.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.