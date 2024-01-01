Ввезення вживаних авто з-за кордону зменшилось на 5%

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто
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Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%, повідомляє Укравтопром.
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За типами пального позиції розподілилися наступним чином:
- бензинові авто – 46%.
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 900 од.;
- Renault Megane - 653 од.;
- Skoda Octavia - 592 од.;
- Volkswagen Tiguan - 490 од.;
- Audi Q5 - 449 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.