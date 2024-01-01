Укр
Ру

Ввезення вживаних авто з-за кордону зменшилось на 5%

У лютому об’єми ввезення вживаних авто в Україну зменшились на 5%. Загалом з початку 2025 року падіння імпорту вживаних авто склало 10%.
У лютому з-за кордону ввезли на 5% менше вживаних авто - Auto24

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто

Євген Гудущан
logo6 березня, 13:50
logo0
logo0 хв

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Продавці вживаних авто у лютому знизили ціни

За типами пального позиції розподілилися наступним чином:

  • бензинові авто – 46%.
  • дизельні – 23%;
  • електромобілі – 22%;
  • гібриди – 5%;
  • авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 900 од.;
  2. Renault Megane - 653 од.;
  3. Skoda Octavia - 592 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 490 од.;
  5. Audi Q5 - 449 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

#Новини #Автобізнес