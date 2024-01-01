Ввезення вживаних авто з-за кордону зменшилось на 5%

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно лютого 2024 року цей показник зменшився на 5%, повідомляє Укравтопром.

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За типами пального позиції розподілилися наступним чином:

бензинові авто – 46%.

дизельні – 23%;

електромобілі – 22%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 5 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 900 од.; Renault Megane - 653 од.; Skoda Octavia - 592 од.; Volkswagen Tiguan - 490 од.; Audi Q5 - 449 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тис. уживаних легковиків, що на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.