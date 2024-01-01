Викладач автошколи з Житомира хотів прийняти платний екзамен: у скільки він оцінив свої послуги

Затриманому викладачу автошколи вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи. Винагорода приймалася за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Таке сприяння поєднувалося з вимаганням вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як йдеться в релізі Житомирської обласної прокуратури, викладач працював за класичною схемою: житомирянину, який з першого разу не склав іспит, чоловік пообіцяв владнати справу і за 14 тис. грн гарантував успішний результат.

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Запевнення про те, що він має гарні особисті зв’язки з посадовцями сервісного терцентру, тобто уповноваженого державного органу в прийманні екзаменів, звучали переконливо. За винагороду у зазначеній гривневій сумі гарантувалася повна лояльність у здачі екзаменів й безперешкодне одержання водійського посвідчення.

Після того, як перша частину траншу обумовленої суми надійшла на банківську картку викладача, той призначив зустріч з клієнтом для отримання готівкової винагороди.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Щоправда, 5 листопада ц.р. "фінансове побачення" біля приміщення автошколи пішло не за його правилами: після одержання 9500 гривень викладача "взяли під рученьки". Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України.

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Вчора, 7 листопада, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави на суму понад 136 тис. грн. За повідомленням пресслужби прокуратури, вже вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

І хоча в офіційному повідомленні назву автошколи прокуратура не вказує, з окремих деталей на фото видно, що затриманий стоїть на східцях ґанку доволі рейтингової та найстарішої в області автошколи ТСО України по вулиці Перемоги, 86. За майже 80-річну історію тут підготовлено десятки тисяч водіїв як для Збройних Сил, так і для цивільного сектора.