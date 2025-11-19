Виплати за водіїв без автоцивілки різко зросли

Моторне (транспортне) страхове бюро України у жовтні 2025 року здійснило 1 889 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 144,1 млн грн. Кількість виплат зросла на 52,6 відсотка порівняно з жовтнем 2024 року, а їх обсяг у грошовому вимірі збільшився на 112,3 відсотка.

Ключовим фактором зростання став різкий приріст звернень від потерпілих у ДТП, винуватцями яких були власники транспортних засобів без чинного полісу ОСЦПВ. За цією категорією у жовтні було здійснено 1 031 виплату на суму 98,5 млн грн, що становить 68,4 відсотка від загального обсягу виплат фонду захисту потерпілих. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість таких виплат збільшилася на 125 відсотків, а їх загальна сума зросла на 207 відсотків.

За даними МТСБУ, поточний сплеск має разовий характер. Упродовж жовтня бюро проводило активне врегулювання справ, накопичених у попередні періоди, з метою завершення фінансового року та зменшення залишків невирішених звернень. Частина підготовлених раніше виплат була відображена саме у звітності за жовтень, що й спричинило аномальний приріст показників.

Член правління МТСБУ Андрій Граділь, відповідальний за напрям внутрішнього страхування, пояснює: «У жовтні ми спостерігали підвищений обсяг виплат потерпілим у ДТП з вини незастрахованих транспортних засобів, передусім через активне врегулювання справ, накопичених за попередні періоди. Бюро завершувало низку процедур, пов’язаних із остаточним врегулюванням справ зазначеної категорії, тому частина виплат, які були підготовлені раніше, відобразилася саме у звітності за жовтень.

Крім того, на динаміку цього показника вплинули зміни, впроваджені оновленим законом України №3720-ІХ, яким передбачено обов’язковість укладення договору ОСЦПВ для представників пільгових категорій, що раніше були звільнені від цього обов’язку. Оскільки ринок наразі адаптується до нових вимог, а частина водіїв ще не придбала договір ОСЦПВ, у жовтні було зафіксовано більшу кількість виплат потерпілим, де винуватець не мав чинного полісу».

У МТСБУ зазначають, що подальша динаміка регламентних виплат залежатиме від темпів адаптації водіїв до нових законодавчих вимог та від рівня контролю за наявністю чинних полісів ОСЦПВ.