Виплати за європротоколами зросли на 72,8%

За січень–липень 2025 року виплати потерпілим у ДТП, врегульованих за допомогою європротоколу, зросли на 72,8% і склали 926,9 млн грн (проти 536,4 млн грн у 2024 році), повідомляє МСТБУ. Кількість випадків також зросла на 25,7% – з 29 726 до 37 396.

Зростання розміру виплат пов’язане насамперед зі змінами законодавства. З 2025 року було скасовано обмеження у 80 000 грн для ДТП, оформлених за європротоколом. Тепер розмір відшкодування визначається страховою сумою, зазначеною у договорі автоцивілки:

для договорів, укладених у 2024 році, – до 160 000 грн;

для договорів, укладених у 2025 році, – до 250 000 грн.

Окрім того, додатковим чинником зростання виплат є інфляція, яка суттєво підвищила вартість ремонту транспортних засобів.

Зростання популярності європротоколу пояснюється його зручністю для водіїв. Такий спосіб оформлення ДТП має низку переваг: