Виробник вантажних автопричепів з Хмельниччини TAD подвоює випуск продукції

Виробничий корпус з приміщеннями понад 8 000 кв. м побудовано для виготовлення причепів. Про новий комплекс розповів на своїй сторінці заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Завдяки новому комплексу TAD налагодить випуск нового виду продукції – модульних спецпричепів. В цей виробничий об’єкт компанія інвестувала 8 млн доларів.

Читайте також Українські напівпричепи TAD почали замовляти великими партіями

Новобудова дозволить не лише подвоїти обсяги виробництва підприємства, але й створити для жителів Волочиська 250 додаткових робочих місць.

В цьому проєкті є ще один позитивний чинник – компанія TAD для залучення нових працівників розпочинає будівництво житлового комплексу. Як сказано у повідомленні, його розміщення вже узгоджено з міською владою Волочиська. Підприємство, зокрема, залучає для роботи у новому виробничому комплексі зварювальників, операторів верстатів з ЧПУ, електриків.

Фото: Дмитро Кисилевський

В розширенні виробничих потужностей підприємству посприяла програма розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Зокрема, залучено кредити за програмою "5-7-9", продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва. Крім того, на продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях.