Виробник супер-човнів Джеймс Глікенхаус будує баха-позашляховик для встановлення рекорду з подолання гірських вершин

Власник компанії Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) відомий будівництвом суперчовнів, а віднедавна ще й виробництвом суперкарів, збирається підкорювати горні вершини на своєму новому дітищі – позашляховику Baja Boot.

Джеймс Глікенхаус на своїй сторінці у Facebook опублікував компьютерні моделі майбутнього автомобіля. Основою для нього служить Baja Boot Стіва МакКвіна, побудований Віком Хіккі з використанням таких компонентів як: 450-сильний двигун V8, трубчатий сталевий каркас, важка підвіска та гідравлічна автоматична коробка передач.

Глікенхаус збирається осучаснити “прокачати” баху, аби побити існуючий рекорд з підйому в гору – а це 6687 метрів над рівнем моря, досягнуті на спеціально підготовленому Suzuki Samurai 1986 року випуску, що підкорив вулкан Ойос дель Саладо в Андах.

Baja Boot збираються представити у двох варіантах виконання – дводверному Steve та чотиридверному Expedition

Окрім того, Джеймс Глікенхаус збирається підкорювати не тільки висоти, а й відстані – власник SCG хоче проїхати від Нью-Йорка до Парижу через Берингову протоку, здійснивши, таким чином, майже кругосвітню подорож.

Баха проектується у дво- та чотиридверному варіантах. Також відомо, що автомобіль матиме 5,0-літровий V8, автоматична трансмісія та центральне розташування водійського місця.

Автомобіль існує не лише у вигляді комп’ютерної моделі, але, частково, й у фізичному стані

Планується мілкосерійне виробництво обох версій Baja Boot буде пропонуватися виключно з автоматичною трансмісією, оскільки в SCG вважають, що ніхто не схоче мати механічну коробку передач. Надходження автомобіля у продаж очікується у 2019 чи 2020 році з цінником близько 100 000 доларів.

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