Вже з серпня підрозділи ЗСУ транспорт купуватимуть самостійно

Як повідомляється на ТГ-сторінці Президента України Володимира Зеленського Zelenskiy/Official, "на тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість".

Це питання постало на вчорашньому засіданні Ставки. Запрошені на зустріч керівники бойових підрозділів запропонували спростити процедури закупівель техніки, запровадити прямі торги, що пришвидшить надходження техніки для виконання як бойових завдань, так і транспортно-логістичних, медико-евакуаційних.

Читайте також Тендер на тисячу пікапів для ЗСУ несподівано скасували

Мотивація в такому запиті щодо транспорту була переконлива - "критично не вистачає, техніка живе недовго". В першу чергу вкрай необхідно купувати пікапи, квадроцикли, мотоцикли. На цьому, зокрема, наголошували представники 57 ОМПБр і 95 ОДШбр.

Озвучено те, що раніше на подібних засіданнях ніколи до порядку денного не входило: від командування 92 ОШбр та 80 ОДШбр надійшла пропозиція дозволити закупівлю вживаних автомобілів, мотоциклів.

Читайте також Як на базі пікапів роблять автомайстерні для військових: відео

У відповідь на доволі аргументовані запити військових уряд за дорученням Президента за кілька днів має підготувати відповідні постанови про прямі закупки бригадами техніки для власних потреб, в тому числі такими рішеннями буде юридично прописано дозвіл на придбання вживаної техніки.

Окрім того, буде спрощено спрощуємо списання майна. Цей процес буде цифровізовано.

"Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання", - заявив Президент.

Читайте також Держава закупить для армії 1016 пікапів: якими вони можуть бути

Окремим дорученням значно збільшено фінансування для бойових підрозділів. Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень.