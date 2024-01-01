Вживаний Porsche 911 GT3 RS продають дорожче новішої моделі: в чому причина

Як повідомляє Carscoops, за два роки виробництва було випущено всього 541 екземпляр 997.2 GT3 RS для ринку США. Ключовою перевагою моделі цього покоління є те, що вона останньою пропонувалася з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Читайте також: Ще одну репліку Ford Mustang Eleanor в кузові кабріолет продають на аукціоні

Всі наступні моделі GT3 RS оснащувались АКПП Porsche PDK з подвійним зчепленням. Автомобіль оснащувався 3,8-літровим шестициліндровим двигуном, що видає 450 к.с. й 430 Нм крутного моменту.

Даний екземпляр 2010 року випуску й має колір Carrara White із блискучою світло-золотистою лівреєю, вуглецево-керамічні гальма й поворотні фари.

Салон виглядає досить просто, проте увагу привертає обтягнуте алькантарою кермо, красиві шкіряні сидіння, стереосистема з компакт-дисками та автоматичний клімат-контроль. Коли автомобіль був новим, його стартова ціна в США становила близько 130 000 доларів.

Також цікаво: Китайці розігнали авто до 160 км/год й прокололи шину: відео

Тепер він продається на аукціоні Bring a Trailer й поточна ставка за лот становить 210 000 доларів. До кінця аукціону залишилося п’ять днів. Для порівняння, Porsche 911 GT3 RS 991-го покоління 2016 року з меншим пробігом нещодавно продали на аукціоні за ціною менше ніж 190 000 доларів.