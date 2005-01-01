За словами, Голови Правління та генерального директора «Віннер Груп Україна» Петра Рондяка, «будівництво центру «Jaguar Land Rover Київ Аеропорт» тривало 404 дні та обійшлося у 12,2 млн. євро. Такі стислі терміни будівництва були дотримані завдяки тому, що усі дозволи на нього були оформлені ще до закладки першого каменя».



Власник та CEO групи компаній «Віннер Груп Україна» Іван Гинянський впевнений, що «в України величезні перспективи розвитку, адже тут живуть дуже освічені та розумні люди. Тому інвестиції в розвиток автомобільного бізнесу будуть проводитись і надалі».



Нові стандарти дилерських центрів британський концерн Jaguar Land Rover запровадив минулого року, всі 2700 дилерів у світі будуть переобладнані або побудовані заново відповідно до нових вимог. За словами Ендрю Жаго, директора з продажів Jaguar Land Rover Ltd на ринках Європи, «Україна – серед лідерів впровадження нових стандартів британських брендів у світі. Тут дилери за короткий термін будують абсолютно нові центри, в той час як у Західній Європі впровадження нових стандартів часто відбуватиметься шляхом реконструкції діючих будівель».

