Jaguar Land Rover встановив новий рівень обслуговування клієнтів в Україні
Jaguar Land Rover встановив новий рівень обслуговування клієнтів в Україні
Відкриття перших нових концептуальних дилерських центрів Jaguar Land Rover Київ Аеропорт та Jaguar Land Rover Київ Захід стало вагомим кроком у впровадженні якісно нового преміального ставлення до клієнтів британських брендів в Україні.
26 червня 2018 року поблизу Борисполя розпочав свою роботу перший та найбільший в Україні дилерський центр Jaguar Land Rover, побудований відповідно до нових стандартів «арочного» дизайну приміщення – «Jaguar Land Rover Київ Аеропорт».
Наступного дня відчинив свої двері для клієнтів другий дилер – «Jaguar Land Rover Київ Захід». Загалом вже до кінця цього року в нашій країні діятиме 5 дилерів в новому стандарті ARCH CI.
За словами, Голови Правління та генерального директора «Віннер Груп Україна» Петра Рондяка, «будівництво центру «Jaguar Land Rover Київ Аеропорт» тривало 404 дні та обійшлося у 12,2 млн. євро. Такі стислі терміни будівництва були дотримані завдяки тому, що усі дозволи на нього були оформлені ще до закладки першого каменя».
Власник та CEO групи компаній «Віннер Груп Україна» Іван Гинянський впевнений, що «в України величезні перспективи розвитку, адже тут живуть дуже освічені та розумні люди. Тому інвестиції в розвиток автомобільного бізнесу будуть проводитись і надалі».
Нові стандарти дилерських центрів британський концерн Jaguar Land Rover запровадив минулого року, всі 2700 дилерів у світі будуть переобладнані або побудовані заново відповідно до нових вимог. За словами Ендрю Жаго, директора з продажів Jaguar Land Rover Ltd на ринках Європи, «Україна – серед лідерів впровадження нових стандартів британських брендів у світі. Тут дилери за короткий термін будують абсолютно нові центри, в той час як у Західній Європі впровадження нових стандартів часто відбуватиметься шляхом реконструкції діючих будівель».
«Jaguar Land Rover Київ Аеропорт» розмістився на ділянці в 1 га. Загальна площа будівлі в 7 656 м2 має форму прямокутника з чіткими лініями. У дизайні виставкової зали використані притаманні бренду британські риси: скло та горіхове дерево, втілюючи в собі новітню концепцію «арочного» дизайну.
Виставкову залу автомобілів поділено на дві частини – для вибору автомобілів Jaguar та Land Rover відповідно. Простір довкола автомобілів дозволяє їм «дихати», а спеціально спроектоване освітлення підкреслює їх неповторність. Клієнтська зона включає в себе шоурум для 7 авто Jaguar та 7 авто Land Rover, студію персоналізації автомобілів зі зразками оздоблення салону та кольорами кузова, зону експонування колекцій аксесуарів та брендованої продукції, ділянку для відпочинку та баріста-бар.
Дилерський центр має підземний паркінг площею 2 540 м2, що здатен розмітити ще додаткових 79 автомобілів.
Новий дилерський центр пропонує 10 підмінних автомобілів, «аеропорт сервіс» та off-road трек для перевірки ходових характеристик автомобілів Jaguar та Land Rover.
На ділянці обслуговування автомобілів доступні 15 підйомників, 14 постів, із яких 2 виділено на мийку. Висококваліфікований сервіс забезпечуватимуть технічні спеціалісти, які проходять регулярне навчання на базі «Winner College», а також акредитацію від провідних фахівців академії Jaguar Land Rover.
В дилерському центрі діє нова зона заїзду на сервіс – Drive-in. Власники Jaguar та Land Rover одразу заїжджають до приміщення сервісу, а прийомка авто відбувається не на вулиці, а у комфортному критому приміщенні.
Новий концептуальний дилерський центр «Jaguar Land Rover Київ Аеропорт» відкриває нову сторінку у розвитку брендів Jaguar Land Rover в Україні.