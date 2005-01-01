Jaguar Land Rover установил новый уровень обслуживания клиентов в Украине
Jaguar Land Rover установил новый уровень обслуживания клиентов в Украине
Открытие первых новых концептуальных дилерских центров«Jaguar Land Rover Киев Аэропорт» и «Jaguar Land Rover Киев Запад» стало весомым шагом во внедрении качественно нового премиального отношения к клиентам британских брендов в Украине.
26 июня 2018 года вблизи Борисполя начал свою работу первый и крупнейший в Украине дилерский центр Jaguar Land Rover, построенный в соответствии с новыми стандартами «арочного» дизайна помещения – «Jaguar Land Rover Киев Аэропорт».
На следующий день распахнул свои двери для клиентов второй дилер – «Jaguar Land Rover Киев Запад». В целом уже до конца этого года в нашей стране будет действовать 5 дилеров в новом стандарте ARCH CI.
По словам председателя правления и генерального директора «Виннер Групп Украина» Петра Рондяка, «строительство центра «Jaguar Land Rover Киев Аэропорт» продолжалось 404 дня и обошлось в 12,2 млн. евро. Такие сжатые сроки строительства были соблюдены благодаря тому, что все разрешения на него были оформлены еще до закладки первого камня».
Владелец и CEO группы компаний «Виннер Групп Украина» Иван Гинянский уверен, что «у Украины огромные перспективы развития, ведь здесь живут очень образованные и умные люди. Поэтому инвестиции в развитие автомобильного бизнеса будут проводиться и в дальнейшем».
Новые стандарты дилерских центров британский концерн Jaguar Land Rover ввел в прошлом году, все 2700 дилеров в мире будут переоборудованы или построены заново в соответствии с новыми требованиями. По словам Эндрю Жаго, директора по продажам Jaguar Land Rover Ltd на рынках Европы, «Украина – среди лидеров внедрения новых стандартов британских брендов в мире. Здесь дилеры за короткий срок строят абсолютно новые центры, в то время как в Западной Европе внедрение новых стандартов часто будет происходить путем реконструкции действующих зданий».
«Jaguar Land Rover Киев Аэропорт» разместился на участке в 1 га. Общая площадь здания составляет 7 656 м2 и имеет форму прямоугольника с четкими линиями. В дизайне выставочного зала использованы присущие бренду британские черты: стекло и ореховое дерево, которые воплощают в себе новейшую концепцию «арочного» дизайна.
Выставочный зал автомобилей разделен на две части – для выбора автомобилей Jaguar и Land Rover соответственно. Пространство вокруг автомобилей позволяет им «дышать», а специально спроектированное освещение подчеркивает их неповторимость. Клиентская зона включает в себя шоурум для 7 автомобилей Jaguar и 7 автомобилей Land Rover, студию персонализации автомобилей с образцами отделки салона и цветом кузова, зону экспонирования коллекций аксессуаров и брендированной продукции, участок для отдыха и бариста-бар.
Дилерский центр имеет подземный паркинг площадью 2 540 м2, который способен вместить еще дополнительных 79 автомобилей.
Новый дилерский центр предлагает 10 подменных автомобилей, «аэропорт сервис» и off-road трек для проверки ходовых характеристик автомобилей Jaguar и Land Rover.
На участке обслуживания автомобилей доступны 15 подъемников, 14 постов, из которых 2 выделены на мойку. Высококвалифицированный сервис будут обеспечивать технические специалисты, которые проходят регулярное обучение на базе «Winner College», а также аккредитацию от ведущих специалистов академии Jaguar Land Rover.
В дилерском центре действует новая зона заезда на сервис – Drive-in. Владельцы Jaguar и Land Rover сразу заезжают в помещение сервиса, а приемка авто происходит не на улице, а в комфортном крытом помещении.
Новый концептуальный дилерский центр «Jaguar Land Rover Киев Аэропорт» открывает новую страницу в развитии брендов Jaguar Land Rover в Украине.