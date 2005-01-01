По словам председателя правления и генерального директора «Виннер Групп Украина» Петра Рондяка, «строительство центра «Jaguar Land Rover Киев Аэропорт» продолжалось 404 дня и обошлось в 12,2 млн. евро. Такие сжатые сроки строительства были соблюдены благодаря тому, что все разрешения на него были оформлены еще до закладки первого камня».



Владелец и CEO группы компаний «Виннер Групп Украина» Иван Гинянский уверен, что «у Украины огромные перспективы развития, ведь здесь живут очень образованные и умные люди. Поэтому инвестиции в развитие автомобильного бизнеса будут проводиться и в дальнейшем».



Новые стандарты дилерских центров британский концерн Jaguar Land Rover ввел в прошлом году, все 2700 дилеров в мире будут переоборудованы или построены заново в соответствии с новыми требованиями. По словам Эндрю Жаго, директора по продажам Jaguar Land Rover Ltd на рынках Европы, «Украина – среди лидеров внедрения новых стандартов британских брендов в мире. Здесь дилеры за короткий срок строят абсолютно новые центры, в то время как в Западной Европе внедрение новых стандартов часто будет происходить путем реконструкции действующих зданий».

