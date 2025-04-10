Яйця по долару за штуку - загроза бізнесу перевезень

Дійшло до того, що у США яйця стали продуктом розкоші. У деяких випадках клієнти платять долар за яйце – майже як у часи золотої лихоманки. В цінах розбиралися експерти авторитетного видання New York Post.

Однак середня ціна по ринку нижча, коробка з 12 яйцями вже у березні коштувала 6,23 долара, що на 60% більше, ніж в цей час торік. Подекуди ціна трималася дешевше – 5,38 – 6,1 долара.

Читайте також Від американських мит можуть виграти китайські автовиробники

В деяких регіонах, зокрема в Нью-Йорку та Нью-Джерсі, покупцям доводилося витрачати значно більше за таку ж коробку яєць, сплачуючи до 12 доларів. Як пише New York Post, найближчим часом полегшення для американців не буде.

Підвезли яйця вже за 5,38 долара, але 8-доларовий цінник ще прибрати не встигли чи залишили на нове завезення. Фото: AP

Попри зростання попиту напередодні Великодніх свят, автоперевізники фіксують падіння замовлень на транспортування яєць як на внутрішніх маршрутах, так і на міжнародних.

За підрахунками TradingPedia, найближчими днями очікується великий пакет замовлень на доставлення в торгову мережу США приблизно 180 мільйонів додаткових яєць, щоб наповнити пасхальні кошики, і ще на підвезення 30 мільйонів безпосередньо в Пасху.

Читайте також Яка реакція світу на запроваджені Трампом мита на автомобілі у США

Однак деякі експерти ставлять під сумнів такий амбіційний план через оголошену Трампом торгову війну, що може поставити під загрозу імпорт яєць та їх транспортування з-за кордону. Своїх потужностей через недавній спалах пташиного грипу ще недостатньо.