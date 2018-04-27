В поліції розповіли, які вулиці будуть перекриті за для проведення фінального матчу. Також в поліції намалювали схему вулиць, на яких буде обмежно або заборонено рух.

За інформацією Національної поліції України, у зв’язку із підготовкою та проведенням у місті Києві фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів на наступних ділянках дороги:

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Вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького)

Заборона — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово

Вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Бессарабської площі)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик)

Обмеження — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Прорізна (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик)

Обмеження — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово

Бессарабська площа

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Б-р Тараса Шевченка (від вул. Пушкінської до Бессарабської площі)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Терещенківська (від б-ру Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Льва Толстого (від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018

Площа Льва Толстого

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018

Вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Тверської)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Велика Васильківська (від вул. Ковпака до вул. Тверської)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Жилянська (від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Рогнідинська (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Еспланадна (від вул. Басейної до вул. Саксаганського)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Саксаганського (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Фізкультури (від вул. Антоновича до НСК “Олімпійський”)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Ділова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Івана Федорова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Василя Тютюнника (від вул. Євгена Коновальця до вул. Ділової)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Володимиро-Либідська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Німецька (від вул. Антоновича до вул. Предславинської)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Тверська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Предславинська (від вул. Тверської до вул. Івана Федорова)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Євгена Коновальця (від вул. Михайла Задніпровського до вул. Предславинської)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Євгена Коновальця (від вул. Предславинської до вул. Великої Васильківської)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Михайла Задніпровського (від б-ру Лесі Українки до вул. Євгена Коновальця)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Б-р Лесі Українки (від вул. Госпітальної до вул. Новогоспітальної)

Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Б-р Лесі Українки (від вул. Євгена Коновальця до вул. Новогоспітальної)

Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018

Вул. Госпітальна (від б-ру Лесі Українки до Госпітального провулку)

Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово

Пров. Госпітальний (від вул. Госпітальної до пров. Лабораторного)

Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово

Пров. Лабораторний (від пров. Госпітального до вул. Василя Тютюнника)

Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово

Вул. Лабораторна (від вул. Василя Тютюнника до тупика)

Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово

Вул. Літня (від пров. Лабораторного до вул. Євгена Коновальця)

Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово

Вул. Богдана Хмельницького (парна сторона від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської)

Обмеження — 3 23.05.2018 до 26.05.2018 цілодобово

Паркова дорога “заїздна кишеня”

Заборона — 3 21.05.2018 до 25.05.2018 цілодобово

Площа навпроти квиткових кас

НСК “Олімпійський” між вул. Еспланадною та вул. Саксаганського

Обмеження — 27.04.2018 з 08:00 до 00:00 01.06.2018

Просимо всіх учасників дорожнього руху врахувати інформацію при виборі маршруту!