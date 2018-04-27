В поліції розповіли, які вулиці будуть перекриті за для проведення фінального матчу. Також в поліції намалювали схему вулиць, на яких буде обмежно або заборонено рух.
За інформацією Національної поліції України, у зв’язку із підготовкою та проведенням у місті Києві фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів на наступних ділянках дороги:
Читайте також: Проїхати в центр Києва можна буде тільки з паспортом та реєстрацією
Читайте також: Як будуть перекривати вулиці в Києві: схема
Вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького)
Заборона — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово
Вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Бессарабської площі)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик)
Обмеження — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Прорізна (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик)
Обмеження — з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово
Бессарабська площа
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Б-р Тараса Шевченка (від вул. Пушкінської до Бессарабської площі)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Терещенківська (від б-ру Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Льва Толстого (від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018
Площа Льва Толстого
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018
Вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Тверської)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Велика Васильківська (від вул. Ковпака до вул. Тверської)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Жилянська (від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Рогнідинська (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Еспланадна (від вул. Басейної до вул. Саксаганського)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Саксаганського (від вул. Великої Васильківської до вул. Еспланадної)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Фізкультури (від вул. Антоновича до НСК “Олімпійський”)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Ділова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Івана Федорова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Василя Тютюнника (від вул. Євгена Коновальця до вул. Ділової)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Володимиро-Либідська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Німецька (від вул. Антоновича до вул. Предславинської)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Тверська (від вул. Антоновича до вул. Великої Васильківської)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Предславинська (від вул. Тверської до вул. Івана Федорова)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Євгена Коновальця (від вул. Михайла Задніпровського до вул. Предславинської)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Євгена Коновальця (від вул. Предславинської до вул. Великої Васильківської)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Михайла Задніпровського (від б-ру Лесі Українки до вул. Євгена Коновальця)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Б-р Лесі Українки (від вул. Госпітальної до вул. Новогоспітальної)
Заборона — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Б-р Лесі Українки (від вул. Євгена Коновальця до вул. Новогоспітальної)
Обмеження — 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Госпітальна (від б-ру Лесі Українки до Госпітального провулку)
Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Пров. Госпітальний (від вул. Госпітальної до пров. Лабораторного)
Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Пров. Лабораторний (від пров. Госпітального до вул. Василя Тютюнника)
Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Вул. Лабораторна (від вул. Василя Тютюнника до тупика)
Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Вул. Літня (від пров. Лабораторного до вул. Євгена Коновальця)
Обмеження — 3 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Вул. Богдана Хмельницького (парна сторона від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської)
Обмеження — 3 23.05.2018 до 26.05.2018 цілодобово
Паркова дорога “заїздна кишеня”
Заборона — 3 21.05.2018 до 25.05.2018 цілодобово
Площа навпроти квиткових кас
НСК “Олімпійський” між вул. Еспланадною та вул. Саксаганського
Обмеження — 27.04.2018 з 08:00 до 00:00 01.06.2018
Просимо всіх учасників дорожнього руху врахувати інформацію при виборі маршруту!