Усього місяць тому британська компанія повідомила про лімітований випуск моделі, що знято з виробництва. Вартість кожного Land Rover Defender Works V8 - більше 200 тисяч доларів.

Land Rover Defender ніколи не належав до класу розкішних автомобілів, чи хоча б до бізнес-класу. Але 150 авто ювілейної версії із чималим цінником були розпродані швидше за найкрутіші суперкари.

Модель Defender провела на конвейері 70 років. Це непримхливий витривалий позашляховик, котрий обирали фермери та війскові, любителі трофі та гірських вилазок. З 29 січня 2016 року Defender знято з виробництва. Але у січні цього року британська компанія повідомила про випуск 150 ювілейних автомобілів з двигуном V8 під капотом.

Позашляховик оснащується 5-літровим V8 потужністю 399 кінських сил та 515 Нм крутного моменту. У парі з ним працює восьмиступенева автоматична трансмісія ZF. Звичайно ж, є й класична повнопривідна трансмісія.

Land Rover Defender Works V8 випущено у коротко- та довгобазних версіях 90 і 110. Спеціальна і остаточна ітерація британського позашляховика була запропонована для продажу у Великобританії, а клієнти з інших країн Європи, Африки та Близького Сходу могли зробити замовлення на індивідуальній основі. Вартість кожного такого Defender – 150 тисяч фунтів чи 210 тисяч доларів. Менше ніж за місяць усі автомобілі лімітованої серії Works V8 були розкуплені.

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