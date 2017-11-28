З нового року швидкість руху транспорту в населених пунктах буде знижена з 60 км/год до 50 км/год. Відповідну постанову ухвалив уряд. Чиновники наголошують, що такий швидкісний режим діє у багатьох містах Європи і США. І його рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров'я.

У всесвітній організації охорони здоров'я запевняють, що швидкість 50 км/год безпечніша. Ймовірність летального випадку під час зіткнення авто з пішоходом у цьому разі у чотири рази нижча, ніж за швидкості 60 км/год. Сумніви щодо цієї тези має судовий експерт Артем Ільченко. Запевняє, дорожній рух складається з багатьох чинників, не лише з обмеження швидкості.

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"З моєї практики, більшість випадків, які доходять до автотехнічної експертизи, за двома порушеннями: пункт 12.3 (при виникненні небезпеки руху треба зменшити швидкість аж до зупинки транспортнго засобу) або пункт 10.1 (коли при виконанні маневру людина не пересвідчилася, що це буде безпечно)", – зазначив судовий експерт Артем Ільченко.

Відкритим залишається питання покарання. Україна – єдина країна Європи, в якій жодним чином не контролюється перевищення швидкості. Завдяки недосконалості законодавства поліцейські позбавлені цього права. Ні в ручному режимі, ні в автоматичному. Зокрема, в останньому випадку виникає така колізія: є камери, які фіксують, і є рішення Конституційного суду, яке визнає метод відеофіксації таким, що порушує конституційні права і свободи людини.

Порушення прав людини в цьому плані є. Якщо камера зафіксувала перевищення швидкості або проїзд на червоне світло, то не можна притягнути до відповідальності сам автомобіль або його власника. Бо, можливо, за кермом була зовсім інша людина,

– прокоментував юрист Олександр Левадний.

Є ще один нюанс. Згідно з кодексом України про адміністративні порушення, штраф стягують, коли водій перевищив встановлене обмеження швидкості більше ніж на 20 км/год. Таким чином, якщо зараз водії можуть їздити і не бути оштрафованим у місті зі швидкістю 80 км/год, то виходить, що з 1 січня – не вище, ніж 70 км/год. Цей поріг планують знизити, а штрафи – збільшити. Урегулювати ці питання може законопроект, який чекає на голосування у Верховній Раді.

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