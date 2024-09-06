Як легально виїхати за кордон на чужому авто: інструкція від сервісного центру МВС

Люди шукають варіанти, як виїхати з України: автобусом, потягом, власною автівкою, беруть машини у родичів чи друзів. Візьмемо до уваги останній варіант і розберемося, які документи потрібно для виїзду за кордон на чужій автівці.

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Для виїзду за кордон необхідно подбати про реєстраційні документи на авто. Якщо людина бере авто у родича чи друга, то потрібно оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Воно видається на ім’я кермувальника або пасажира.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС. Попередньо взяти талон на «перереєстрацію транспортного засобу» в терміналі, що розміщений у приміщенні сервісного центру МВС, або через онлайн-функціонал Е-запис.

Необхідні документи для отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

При зверненні власник підписує заяву про дозвіл користуватися автівкою іншій особі. Цій особі видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Свідоцтво власника залишається на зберіганні у сервісному центрі МВС.

Після повернення з-за кордону реєстраційний документ на ім’я кермувальника чи пасажира необхідно повернути до сервісного центру МВС, в якому таке свідоцтво було видане, упродовж 10 днів, а власник має забрати свій документ на авто.

На період воєнного стану є можливість здати реєстраційний документ у будь-якому сервісному центрі МВС. Однак у такому випадку власник отримає новий бланк свідоцтва, за який потрібно буде сплатити кошти, а старе свідоцтво буде визнане недійсним.

Необхідні документи для виїзду за кордон:

національне посвідчення водія;

міжнародне посвідчення водія (якщо країна відвідування ратифікувала Женевську Конвенцію про дорожній рух 1949 року);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон;

наліпка на авто або знак UA на номерних знаках;

міжнародний страховий сертифікат «Green Card».

Нотаріально засвідчена довіреність від власника автомобіля також дає право на виїзд на цьому автомобілі з України. Але за кордоном вона буде дійсна за кількох умов. Документ потрібно перекласти мовою країни перебування та легалізувати у встановленому порядку. Тобто виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні – апостиль або консульська легалізація. Однак, ця процедура є складнішою, тож багатьом зручніше буде оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.