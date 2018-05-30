Масове використання громадянами України авто на іноземній реєстрації багато хто вважає незаконним. По суті це так, от тільки покарання за порушення митного законодавства відбувається вкрай рідко.

Легально резидент України може пересуватися на автомобілі з іноземною реєстрацією протягом 5 днів при повторному перетині кордону в одному і тому ж пункті пропуску, або 10 днів, якщо повторний перетин відбувається в іншому пункті пропуску.

Така законна схема використання авто на польських або литовських номерах використовується жителями прикордонних районів. Власне, через неї цих користувачів називають "пересічниками", оскільки вони змушені регулярно перетинати кордон.

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Нерезидент має право ввозити на митну територію України авто на рік. Ця норма регулюється міжнародними правовими нормами, у тому числі Стамбульською конвенцією. Громадянин Польщі може абсолютно законно їздити Україною на автомобілі з польською реєстрацією протягом року. Громадянин України такого права не має.

Парадокс нинішньої ситуації з масовим використанням автомобілів на іноземній реєстрації громадянами України полягає в тому, що контролювати дотримання митного законодавства повинна ДФС, яка не має повноважень для зупинки та наступної перевірки автотранспорту всередині країни.

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Поліція, яка має право зупиняти автомобілі на дорогах загального користування, не може контролювати дотримання митного законодавства, оскільки це функція іншого відомства. Наразі поліція не має доступу до митної бази і не знає, хто і коли перетинав кордон на кожному конкретному автомобілі.

Зараз діє наступна схема (спрощено): зареєстрований в Польщі, Литві чи будь-якій іншій країні автомобіль на територію України ввозить нерезидент. Він передає автомобіль, ключі та техпаспорт громадянину України (покупцеві), забирає гроші, а сам їде назад. Громадянин України купує страховий поліс (його для авто на іноземній реєстрації пропонує багато страхових компаній), просто сідає за кермо авто з іноземною реєстрацією і спокійно їздить.

Якщо його зупиняє поліція – пред'являє водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та страховий поліс (у певних випадках). Весь перелік необхідних для пред'явлення співробітникам поліції документів міститься у Правилах дорожнього руху. Ніяких довіреностей, доказів недавнього перетину кордону, трудових договорів та інших документів, непередбачених Правилами дорожнього руху, водій пред'являти не зобов'язаний.

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Ще одна схема завезення полягає в тому, що громадянин України сам заганяє автомобіль в Україну (він навіть може бути вписаний в техпаспорт і бути співвласником авто), порушує терміни перебування транзиту і платить передбачений в таких випадках штраф (8500 грн.). Після цього він і далі спокійно їздить територією України, оскільки митниця не може двічі виписувати штраф за одне і те ж порушення.

Звичайно, при використанні таких схем, теоретично, поліція може затримати водія, відправити запит в ДФС, дочекатися відповіді і “здати” водія митникам. ДФС може виписати штраф у розмірі 300% від вартості митних платежів, керуючись ст. 485 Митного кодексу України. І такі випадки хоч рідко, але все ж відбуваються.

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Саме тому кожен, хто сідає за кермо автомобіля з іноземною реєстрацією, повинен мати уявлення про особливості його використання в Україні і бути готовим до можливих судових розглядів з державними органами, що передбачає чималу витрату сил, часу і грошей.