Як може виглядати наступний Kia Sportage: цікавий дизайн

Поки Kia готує північноамериканський дебют Sportage 2026 року на автосалоні в Лос-Анджелесі, дизайнери tedoradze.giorgi, випустили відео з рендерингом Kia Sportage наступного покоління. Модель виглядає спортивно і трохи екзотично для основного компактного кросовера і має мало рис з поточним, повідомляє Autoevolution.

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Традиційної решітки на ньому немає, а світлова лінія абсолютно переосмислена. Бампер має три повітрозабірники, капот менший, а спортивні дверні ручки врізані.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність. Рекламна інформація

Швидше за все, дизайнери бачать його як електромобіль, адже решітка радіатора закрита.