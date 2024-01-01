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Як може виглядати наступний Kia Sportage: цікавий дизайн

Незалежні дизайнери зробили комп'ютерний малюнок наступного покоління Kia Sportage 2028. Він значно відрізняється від нинішнього.
Kia Sportage 2028: малюнок та відео можливої моделі - Auto24

ФОТО: tedoradze.giorgi|

Kia Sportage 2028

Сергій Матусяк
logo19 листопада, 21:00
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Поки Kia готує північноамериканський дебют Sportage 2026 року на автосалоні в Лос-Анджелесі, дизайнери tedoradze.giorgi, випустили відео з рендерингом Kia Sportage наступного покоління. Модель виглядає спортивно і трохи екзотично для основного компактного кросовера і має мало рис з поточним, повідомляє Autoevolution.

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Традиційної решітки на ньому немає, а світлова лінія абсолютно переосмислена. Бампер має три повітрозабірники, капот менший, а спортивні дверні ручки врізані.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність.

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Швидше за все, дизайнери бачать його як електромобіль, адже решітка радіатора закрита.

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