Як може виглядати новий купе-кросовер Volkswagen: фото

Як пише Carscoops, Volkswagen EVX має агресивний стиль з гострими кутам. Хоча це футуристичний купе-кросовер, вірогідно, шанси на те, що він коли-небудь потрапить у серійне виробництво, близькі до нуля. Дизайн авто створений Italdesign.

Читайте також: Bosch розробляє системи автоматизованого водіння для Volkswagen Group

Автомобіль має конфігурацію 2+2 та побудований на платформі MEB+ від Volkswagen Group. Звісно, називати EVX повноцінним купе може бути перебільшенням, але, він принаймні має двоє дверей. Його габарити становлять 4230/1820/1490 мм у довжину, ширину та висоту відповідно. Це означає, що він на 120 мм довший, на 60 мм ширший і 87 мм нижчий за поточний VW T-Cross.

Вірогідно, очільники Volkswagen дали дизайнерам Italdesign, яка належить VW Group, чистий аркуш паперу та свободу дій, адже концепт абсолютно не схожий на інші існуючі моделі бренду. Декому він може дещо нагадувати поточну Toyota C-HR, завдяки затемнені й решітці радіатора та фактурним повітрозабірниками.

Також цікаво: Volkswagen планує будівництво нових заводів в США

Збоку кросовер має камери замість дзеркал на стійках, двоколірні колісні диски та масивні арки. Дизайн задньої частини підтримує драматичний вигляд завдяки круто нахиленому задньому склі, вузьким світлодіодним заднім ліхтарям і затемненому бамперу.