Для цього потрібно мати два смартфони, на яких встановлено додаток "Дія".

Електронне свідоцтво про реєстрацію автомобіля раніше відображалось в додатку "Дія" лише у власника авто. Тепер ним можна "поділитись", щоб техпаспорт був в смартфоні і в людини, яка може керувати цим транспортним засобом.

Це дуже зручно в сім'ї, де одним авто може керувати чоловік, дружина чи дорослі діти. Або якщо у сім'ї є кілька автомобілів – ними можна користуватись, навіть якщо пластиковий "техпаспорт" в іншої людини чи вдома. Адже поліція без проблем ідентифікує докуенти, показані через смартфон у додатку "Дія".

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Для того, щоб свідоцтво про реєстрацію автомбіля відображалось в смартфоні іншої людини, власник має зробити її "належним користувачем". Для цього власнику авто треба зайти на сайт Головного Сервісного центру МВС України, авторизуватись визначеним способом в "Кабінеті водія" та надати заявку на конкретну людину, щоб зробити її "наоежним користувачем". Ось як це робиться: bit.ly/2GpFYyn

Після цього у власника авто в додатку "Дія" з'являється цифровий техпаспорт, на іншому боці якого зазначається належний користувач і власник авто.

Тепер дружина чи дорослі діти зможуть їздити на авто чоловіка без пластикового "техпаспорта", і навпаки.

Довідка Авто24

Порядок використання цих цифрових документів врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 956. Відповідно до затвердженої постанови, водій зі свого смартфону із встановленим додатком Дія може пред’являти цифровий образ водійського посвідчення чи техпаспорту представнику поліції, а поліцейський за допомогою спеціальних технічних засобів підтвердити дані в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

Нагадаємо, що в Україні запустили онлайн сервіс з перевірки посвідчень водія.