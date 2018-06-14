Як охолодити салон автомобіля, якщо він в спеку простояв пару годин на сонці? Звичайно, тут потрібен кондиціонер, але і без нього є варіанти.

Скажемо одразу: без кондиціонера знизити температуру нижче забортної навряд чи вдасться, але в багатьох випадках і це – великий успіх. Оскільки в закритому салоні вже через годину-півтори перебування автомобіля на сонці температура досягає 60 градусів. І це при забортних 30 градусах, а в Україні трапляються і більш спекотні дні.

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Пропонуємо вам кілька порад на цю тему. Ніяких особливих хитрощів тут немає, нам було досить згадати шкільні уроки фізики та накласти їх на багаторічний досвід експлуатації автомобілів різних типів.

Вікна навстіж!

Спека в салоні – це не просто дискомфорт, висока температура впливає на здатність водія керувати автомобілем: порушується концентрація уваги, підвищується час реакції, раніше приходить втома. Крім того, розігрітий пластик може виділяти ті чи інші речовини, не найкорисніші для організму. Тому краще не починати рух, коли машина схожа на мобільну сауну.

Насамперед, потрібно звільнити салон від гарячого повітря, для чого просто відкрийте всі двері, а у хетчбека – ще й багажник. Досить однієї хвилини, навіть якщо не спостерігається і найменшого вітерця, щоб розігріте повітря (його щільність нижче) за рахунок конвекції покинуло вашу кабіну.

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Але цього недостатньо, оскільки в інтер'єрі залишається ще багато цілком масивних елементів, нагрітих до тих же 60о С – сидіння, торпедо з усією начинкою, килим, оббивка дверей і стеля. Щоб все це охололо, потрібно більше часу і більш-менш помітний рух повітря.

У тінь!

Тут бажано переїхати в тінь або в місце, що продувається хоча б легким вітерцем. Якщо такої можливості немає, нехай машина постоїть з усіма відкритими дверима хвилин 5 – 10. Гаряче кермо і сидіння можна протерти мокрою хусткою (волога, що випаровується з поверхні, охолодить баранку і оббивку крісла так, щоб їх можна було торкатися без побоювання).

Швидше салон охолоне в русі, при працюючій штатній вентиляції і відкритих вікнах. Найефективніше на ходу салон провітрюється, коли відкриті не всі вікна, а "по діагоналі" – наприклад, в правій передній і лівій задній, але чесно кажучи, різниця тут невелика. Дуже ефективний засіб – поворотні кватирки в дверях, вони дозволяють створити помітний тиск повітря при невеликій швидкості руху, але на жаль, на сучасних автомобілях їх рідко зустрінеш.

Вентилятор системи опалення (регулятор температури на мінімум!) включіть на максимальні оберти, а регулятор потоків спрямуйте в ноги і в обличчя – зазвичай ці канали чинять найменший опір потоку повітря.

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Коли температура в салоні зрівняється з температурою навколишнього середовища, частково прикрийте вікна до комфортного стану – не лише для зниження протягів, але й для акустики, адже на швидкості опущене скло створює шум.

Рекомендація від “Авто24”

Щоб не доводилося боротися з 60-градусною спекою в машині, не допускайте такого нагріву салону. Ефективний спосіб – залишити відкритими бічні вікна, перевірено, що це знижує температуру в запаркованій машині на 10о С.

На жаль, цей варіант погано узгоджується з криміногенним становищем на більшості локацій, де ми залишаємо свої автомобілі. Тому якщо немає можливості залишити машину надовго в тіні, захищайте машину від парникового ефекту – закривайте вікна світловідбиваючими шторками або підручними засобами: – газетами, великою хусткою, пледом.

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