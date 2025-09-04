Як отримати автомобіль у спадщину

Перереєстрація транспортного засобу у разі зміни власника – бюрократизована процедура, яка вимагає особистої присутності спадкоємця. З цього приводу з’явилось роз’яснення від Головного сервісного центру МВС.
Багато українських родин стикаються з необхідністю врегулювати правові питання, повʼязані з майном померлих близьких людей. Зокрема це стосується і перереєстрації транспортних засобів.
У сервісних центрах МВС саме для цього і передбачена відповідна послуга. Проте слід пам’ятати: сервісний центр МВС може провести реєстраційні дії лише після того, як право власності на транспортний засіб буде належним чином підтверджено.
Які кроки необхідно зробити:
- Отримати свідоцтво про право на спадщину. Документ, який підтверджує, що транспортний засіб переходить у власність спадкоємця.
- Звернутися до сервісного центру МВС. Лише маючи на руках свідоцтво про право на спадщину, спадкоємець може подати документи для перереєстрації транспортного засобу на своє ім’я.
Чому це важливо
Без оформленого у встановленому порядку права на спадщину сервісний центр МВС не має юридичних підстав здійснювати перереєстрацію. Це правило захищає права спадкоємців і забезпечує відповідність дій українським законам.
Після перевірки документів працівники сервісного центру МВС проведуть усі необхідні реєстраційні дії та видадуть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.