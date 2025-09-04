Як отримати автомобіль у спадщину

Перереєстрація транспортного засобу у разі зміни власника – бюрократизована процедура, яка вимагає особистої присутності спадкоємця. З цього приводу з’явилось роз’яснення від Головного сервісного центру МВС.

Читайте також: У Харкові поліція затримала "бігунка", який допомагав переоформлювати машини

Багато українських родин стикаються з необхідністю врегулювати правові питання, повʼязані з майном померлих близьких людей. Зокрема це стосується і перереєстрації транспортних засобів.

У сервісних центрах МВС саме для цього і передбачена відповідна послуга. Проте слід пам’ятати: сервісний центр МВС може провести реєстраційні дії лише після того, як право власності на транспортний засіб буде належним чином підтверджено.

Які кроки необхідно зробити:

Отримати свідоцтво про право на спадщину. Документ, який підтверджує, що транспортний засіб переходить у власність спадкоємця.

Звернутися до сервісного центру МВС. Лише маючи на руках свідоцтво про право на спадщину, спадкоємець може подати документи для перереєстрації транспортного засобу на своє ім’я.

Чому це важливо

Без оформленого у встановленому порядку права на спадщину сервісний центр МВС не має юридичних підстав здійснювати перереєстрацію. Це правило захищає права спадкоємців і забезпечує відповідність дій українським законам.

Після перевірки документів працівники сервісного центру МВС проведуть усі необхідні реєстраційні дії та видадуть нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.