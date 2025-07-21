Як отримати міжнародне посвідчення водія без складання іспитів

Міжнародне посвідчення водія це – документ, що оформлюється лише офлайн в сервісних центрах МВС на підставі чинного національного водійського документа. Такий документ може знадобитися для керування транспортними засобами у 48 країнах, перелік яких можна переглянути за посиланням. Більшість країн світу (а саме 94 держави, перелік яких знаходиться тут) визнають звичайні українські “права”.

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Аби не було зайвого клопоту з перекладом прізвища та імені, до сервісного центру МВС необхідно обов’язково надати закордонний паспорт. Адже транслітерація особистих даних має бути однаковою в закордонному паспорті, національному посвідченні та міжнародному посвідченні водія.

Також обов’язковими для подачі документами є:

оригінал національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про зареєстроване місце проживання (їх можна надати і в електронній формі через Дію);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

довідка про зареєстроване місце проживання або довідка ВПО;

фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому кольоровому папері (Важливо! Фотографія має бути виключно на матовому папері, адже поверх неї проставляється штамп територіального підрозділу, що видає документ. Без нього документ не є чинним);

платіжку про сплату послуги (можна оплатити на місці або онлайн).

Заяву на видачу міжнародного посвідчення водія водій перевіряє та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС, тим самим підтверджуючи актуальність зазначених відомостей. На цьому етапі важливо ретельно перевірити правильність персональних даних. Далі необхідно сплатити за послугу. Це можливо здійснити в банківській установі або онлайн.

Видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів. Усі надані документи для послуги після перевірки одразу повертають водію. Міжнародне посвідчення водія оформлюється та видається до 5 робочих днів з моменту подання документів та дійсне упродовж 3 років, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів адміністратор одразу повертає національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.