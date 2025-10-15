Як почувається водій фури, який перекидається кілька разів: відео

Упродовж двох днів нинішнього тижня на автобані А12, що розпочинається на сході Німеччини, проводиться практичний профілактичний проєкт.

Як розповідає verkehrsrundschau.de, у зоні відпочинку водіїв-далекобійників Biegener Hellen Süd встановили симулятор перекидання вантажівки.

Краще один раз побачити, ніж… спробувати на собі

Симуляторна установка на конкретних прикладах демонструє фізичні сили, що діють під час аварії, спричиненої, наприклад, лише п'ятьма секундами неуважності за кермом.

Читайте також В Естонії автомобілі їздять з водієм, який керує на відстані

Автором проєкту спільно виступили Федеральне управління автомобільних доріг Німеччини та поліція. Упродовж 14-15 жовтня вони демонструють реалістичний сценарій, щоб професійні водії були обізнані з небезпеками дорожнього руху.

Тут відтворено дійсно реалістичну картину, що дозволяє далекобійникам на власні очі побачити динаміку перекидання вантажівки, реально змоделювати ситуацію, побачити наслідки шалених навантажень, що діють на людину за кермом та транспортний засіб.

Показ у діалозі з водіями

Окрім симуляції, організатори зосереджуються на безпосередніх розмовах з водіями. Поліція та Autobahn GmbH прагнуть навчати водіїв та запобігати аваріям через особистий контакт.

Читайте також Жінок за кермом вантажівок буде в Україні ще більше

Мета одна – краще один раз водієві побачити, ніж потім в таку халепу втрапити самому. І добре буде, коли обійдеться синяками, а не каліцтвом чи навіть більш трагічним.

Спеціалісти німецької асоціації безпеки дорожнього руху BG Verkehr та німецькою радою з безпеки дорожнього руху DVR, чиї логотипи власності нанесено на симулятор, цю роботу ведуть з року в рік, отримуючи позитивну реакцію далекобійників. Їх вантажний автомобіль з симулятором на платформі вже добре знають не тільки на провідних зонах відпочинку водіїв вантажного транспорту вдовж автомагістралей, але в містах Німеччини – профілактика понад усе.

Усе нове, то давно забуте старе

Захід проводиться у рамках Днів профілактики. Подібна демонстрація для водіїв комерційного транспорту, починаючи від легкої групи і закінчуючи важкими машинами, не дебютна, проводиться вже принаймні років п'ять-сім.

В автошколах Німеччини, відділках поліції подібні симулятори з легкових машин на стаціонарних постах та на мобільних причіпних системах вже давно використовуються у профілактичних цілях як наочний посібник.

Симулятор перекидання мають автошколи, а також у спільному використанні Асоціація безпеки дорожнього руху та поліція. Фото: Polizeiautos.de, verkehrswacht-grafschaft-bentheim.de та відкриті джерела

Єдиної конструкторської школи на такі установки не існує, але принцип обертання легковика довкола повздовжньої осі вже став класикою. За цією ж схемою й зробили установку з вантажівки, взявши для зразка кабіну Mercedes-Benz Actros.

На відміну від "легкових" установок, симулятор вантажівки працює більш реалістично і водій в салоні "штучно створеного інциденту" отримує дуже переконливі аргументи того, що у дорозі виходить від неуважності та безпечності за кермом.