Як заховати свій будинок або авто в Google Maps, щоб не допомагати злодіям

Google Maps — це неймовірно зручний інструмент. Ми звикли використовувати його для всього: щоб знайти кафе, перевірити затори або просто подивитись, як виглядає вулиця перед тим, як їхати туди вперше. Але у цього сервісу є й темний бік — іноді він стає помічником для зовсім нечесних людей.

Недавно в Індії поліція затримала двох злодіїв, які планували свої крадіжки… за допомогою Google Maps, повідомляє Autoevolution. Вони вибирали цілі, вивчали райони, продумували шляхи втечі та навіть дивилися, де найменше камер. Дані про дорожній рух допомогли їм визначити найшвидший маршрут для втечі після злочину. Коли поліція зрозуміла, як ті діють, зловити їх було непросто — довелося переглянути понад сотню камер спостереження.

І хоча це сталося далеко від нас, суть одна: будь-який ваш будинок, подвір’я чи навіть авто, яке стоїть біля дому, може бути чітко видно на панорамах Google Street View. І якщо вам не подобається, що ваш дім доступний для «віртуальних прогулянок» будь-кому у світі — його можна розмити.

Чому варто це зробити

Street View — штука зручна, але іноді надто відверта. З панорами можна побачити все: номер будинку, тип воріт, вікна, камери, навіть ваш автомобіль біля під’їзду. Для звичайного користувача це дрібниця, а для когось з недобрими намірами — справжня підказка.

Звісно, Google автоматично розмиває обличчя людей та номерні знаки. Але фасад вашого будинку чи машина біля двору залишаються відкритими, якщо ви самі не попросите компанію це змінити.

Тому розмиття — це не параноя, а елементарна приватність. Особливо якщо ви не хочете, щоб хтось знав, де саме стоїть ваше авто, які у вас ворота, чи є сигналізація, або як виглядає двір.

Як розмити свій будинок чи авто у Google Maps

Процес простий, але не миттєвий. Google перевіряє кожен запит вручну, тому треба трохи терпіння.

Відкрийте Google Maps у браузері (на комп’ютері). У пошуку введіть адресу свого будинку або просто знайдіть його на карті.

Перейдіть у Street View. Для цього перетягніть маленького жовтого чоловічка на вашу вулицю.

Знайдіть потрібний ракурс. Зазвичай це вид, де видно ваш фасад або машину.

У нижньому правому куті натисніть “Повідомити про проблему” (Report a problem).

Після цього з’явиться червона рамка. Наведіть її точно на будинок чи авто, які хочете розмити.

Виберіть, що саме потрібно приховати: “Мій будинок”, “Мій автомобіль” або “Інше”.

Додайте коментар. Наприклад: «Прошу розмити будинок із міркувань приватності» або «Не хочу, щоб моє авто було видно на панорамі».

Натисніть “Submit” і чекайте. Зазвичай обробка займає від кількох днів до кількох тижнів, іноді — навіть місяць.

Коли запит буде виконано, фасад вашого будинку або автомобіль на панорамах Street View стануть розмитими.

Важливо: розмиття — це раз і назавжди. Повернути все назад не можна. Якщо Google закрив об’єкт, знімок уже ніколи не стане чітким.

Чи може розмиття привернути увагу?

Тут думки різняться. Поліція у деяких країнах навіть попереджала: мовляв, якщо будинок один розмитий на вулиці, це може викликати зайвий інтерес — мовляв, там, мабуть, щось коштовне. Але на практиці більшість людей навіть не помічають таких речей. А якщо у вас є система безпеки, паркан і камери, то ніяке розмиття не зробить вас більш чи менш уразливим — воно просто прибере зайву відкритість в інтернеті.

Що ще можна зробити для безпеки

Розмиття — це лише один крок. Ще кілька простих речей, які реально допомагають:

Не публікуйте у соцмережах фото фасаду з геолокацією. Навіть якщо ви просто пишете «новий паркан», ці дані можуть бути видимими.

Перевірте, що видно у Street View після оновлень. Google час від часу перезнімає райони.

Подбайте про освітлення й камери. Нічний ліхтар біля воріт чи камера спостереження відлякують краще, ніж табличка «Обережно, собака».

Закрийте прямий огляд на подвір’я. Живопліт чи глухий паркан — це теж захист, хоч і без технологій.

Трохи про інше: чи можуть злодії використовувати карти?

На жаль, так. Google Maps і Waze (який теж належить Google) мають безліч корисних функцій — попередження про аварії, затори, навіть про поліцейські патрулі. Але саме це іноді грає на руку злочинцям: вони бачать, де стоїть поліція, і можуть уникнути перевірок.

Тож, як не парадоксально, той самий сервіс, що допомагає нам об’їхати затори, може допомогти комусь утекти після злочину.

Висновок

Ми живемо у світі, де будь-який дім можна «побачити» онлайн. Але це не означає, що ви не можете взяти приватність у свої руки. Якщо вам не подобається, що ваш будинок чи автомобіль видно на Google Street View, просто надішліть запит — і його розмиють.

Це не складно, безкоштовно і не потребує жодних технічних знань. Головне — усвідомити, що цифрова приватність сьогодні така ж важлива, як замок на дверях.