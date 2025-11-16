Як шахраї "розводять" водіїв таксі на гроші і як цього уникнути

Більшість пасажирів вважають, що водії таксі постійно хочуть видурити з пасажирів більше грошей. Для цього існує багато методів, про які знають таксисти. Але існує і зворотня практика – коли пасажири можуть надурити водія.

Про кілька найпоширеніших схем обману водіїв таксі розповіли у сервісі виклику авто OnTaxi.

Як працює схема

Шахраї створюють фейкові акаунти в застосунках таксі, замовляють доставку, а потім просять водія купити щось «дрібне»: пачку сигарет, цукерки, продукти. Водночас вони переконують водія поповнити їм мобільний рахунок, мовляв, одразу повернуть гроші разом з оплатою за поїздку. Такі замовлення найчастіше оформлені як готівкові, тому ніякого захисту через систему немає.

Коли водій приїжджає на місце, «клієнт» просто зникає — трубку не бере, грошей не повертає. У результаті водій залишається з непотрібними покупками та мінусом у кишені — зазвичай від 500 до 1000 гривень.

Реальні випадки

У OnTaxi вже заблокували одного такого «клієнта» на ім’я Андрій. Виявилось, що він мав кілька акаунтів із різними номерами телефонів і навіть різними пристроями.

Сервіс зараз активно відстежує подібні профілі й закликає водіїв повідомляти про підозрілі замовлення.

Інші популярні способи обману

Шахраї не обмежуються лише «доставками». Є ще кілька класичних трюків:

Фальшиві купюри. Пасажир просить розміняти гроші, користуючись тим, що водій має багато дрібних купюр.

Маршрутні «петлі». Клієнт просить заїхати «на хвилинку» в кілька місць, а потім зникає, не розрахувавшись.

Розмови поза додатком. Будь-які домовленості «на словах» — це ризик. Як тільки спілкування виходить за межі програми, водій втрачає захист сервісу.

Як захиститися

В OnTaxi наголошують:

ніколи не купуйте товари за свій рахунок — це не входить у ваші обов’язки;

не поповнюйте чужі рахунки і не переказуйте гроші на невідомі номери;

не виходьте з офіційного застосунку і не погоджуйтесь на «зручні домовленості» напряму з пасажиром;

при найменших сумнівах повідомляйте у службу підтримки.

Висновок

Таксист — це робота, де доводиться щодня довіряти незнайомим людям. Але шахраї добре користуються людською довірливістю, тому пильність — головна безпека водія.

Не варто соромитись відмовляти у дивних проханнях і краще витратити хвилину на перевірку замовлення, ніж потім — годину на пошук «зниклого клієнта».