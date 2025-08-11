Як українці захищають американські танки від дронів: відео

Саме такий висновок зробили експерти спеціалізованого ресурсу Army Recognition після ознайомлення з фото застосовування польової модернізації танків M1A1 SA Abrams.

Отримані від США танки Україна почала оснащувати динамічним захистом (ERA) та імпровізованими протидроновими конструкціями для усунення критичних прогалин у захисті.

Такі удосконалення танкісти почали робити "у відповідь на зростання втрат, спричинених новими загрозами на полі бою, такими як дрони-камікадзе FPV, протитанкові керовані ракети, що атакують зверху, які виявили вразливості базової конфігурації M1A1 SA". Приклад модернізації бойових машин Abrams показали інженери 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Броня M1A1 розроблена для загроз минулих десятиліть, зараз вона пасує перед сучасними викликами й потребує ось такої "цегляної" лівреї. Скриншот: Авто24

Сумарно під фініш 2023 року американці передали Україні 31 танк M1A1 SA Abrams. Цей транш надавався в рамках пакета військової допомоги, спрямованого на зміцнення українських бронетанкових можливостей.

Однак перші застосування нашими танкістами цих механічно надійних та ефективних в традиційних боях машин, показали вразливі місця – вони не мали достатнього захисту від сучасних асиметричних загроз.

Найбільша вразливість оригінального M1A1 SA виявилася у відсутності системи активного захисту, посиленої броні даху башти та будь-яких спеціалізованих заходів захисту від дронів.

Бокова та частково верхня проєкція додаткової лівреї танків M1A1 SA з модулів динамічного захисту радянських часів "Контакт-1". Скриншот: Авто24

Враховуючи такі загрози, інженери-танкісти проявили ініціативу і в польових умовах почали модернізацію бойових машин, адаптуючи їх до сучасних викликів на театрі воєнних дій.

Для усунення слабких місць українські інженери та танкові екіпажі встановили на американські танки M1A1 SA модулі динамічного захисту "Контакт-1". Модульна броня такої конфігурації нейтралізує вплив кумулятивних боєголовок, що підлітають. Вона складається з металевих плиток (цеглинок), наповнених вибуховою речовиною, які детонують назовні при ударі фугасним протитанковим снарядом, порушуючи проникаючий струмінь, перш ніж він зможе пробити базову броню.

Застосування цеглинок "Контакт-1" до лобової частини корпусу, бортових екранів, щік башти та навіть даху башти являє собою прагматичну адаптацію українських військ, щоб компенсувати відсутність модульного захисту самохідної машини M1A1.

Ось так виглядають модулі динамічного захисту "Контакт-1" в укрупненому вигляді та зверху на башті танка. Скриншот/колаж: Авто24

Окрім захисту від повітряних атак (ERA), українські екіпажі встановили каркасну броню на даху башти та задній палубі двигуна для захисту від ударів дронів. Це створює багатошарову систему оборони, яка більше відповідає сучасним бойовим умовам. Хоча ці модифікації значно додають ваги машині та створюють логістичні проблеми, вони значно покращують живучість у бойовому просторі, де домінують дрони.

Таким чином, роблять висновок експерти Army Recognition, поле бою в Україні стало випробувальним майданчиком не лише для тактики та стратегії, а й для технологій, що лежать в основі живучості. Українська модифікація M1A1 SA Abrams є одночасно уроком і попередженням про те, що "майбутня бронетанкова війна визначатиметься здатністю адаптуватися до загроз, які надходять не з фронту, а з неба".