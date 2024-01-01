Практичний іспит – завершальний етап на шляху до водійського посвідчення. Процедура іспиту досить проста, однак саме під час цього етапу у новачків виникає найбільше складнощів. В нашому матеріалі ви знайдете поради, які допоможуть вам успішно скласти іспит.

У минулій частині нашого матеріалу ми вже розповідали, як успішно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після того, як ви успішно пройшли це випробування, потрібно пройти спеціальну підготовку кандидатів у водії.

Практика водіння викладається виключно в автошколах, тому опанувати водійські навички самостійно, як це можна зробити з теорією, на жаль, не вийде. Після того, як ви завершили навчання з інструктором з водіння в автошколі, потрібно зареєструватись на практичний іспит в Сервісному центрі МВС у своєму регіоні.

Практичний іспит в сервісному центрі МВС — це другий за рахунком іспит, який складають кандидати у водії. Складати іспит можна на транспортному засобі автошколи або на автомобілі сервісного центру.

Взагалі, практичний іспит проходить у два етапи: на закритому тренувальному майданчику і в умовах дорожнього руху. Однак, після початку повномасштабного вторгнення під час воєнного стану перший етап екзамену скасували. Отже, зараз, вам залишається скласти лише іспит на дорогах загального користування, тривалість якого становить не менше 20 хвилин.

Процедура реєстрації на іспит з водіння суттєво схожа на ту, з якою ви зустрічались під час реєстрації на теоретичний екзамен. Зареєструватись на іспит можна тими ж двома шляхами: за допомогою електронного запису на сайті головного сервісного центру в розділі “E-запис”, чи взявши відповідний талон вже безпосередньо в терміналі у приміщенні сервісного центру.

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Для електронного запису в чергу вам потрібно обрати спосіб підтвердження своєї особи, надати дозвіл на обробку персональних даних, обрати найближчий СЦ, зручний для вас день та час. Далі залишається зберегти талон, та з’явитись у відповідну дату та час в приміщення сервісного центру, який ви обрали. Проте є досить важливий пункт, який варто узгодити заздалегідь.

Через те, що існує можливість обирати на якому саме транспортному засобі складати іспит (на машині СЦ, чи автошколи), під час електронного запису чи оформленні талона вже в самому Сервісному центрі, вам потрібно точно вказати, який варіант обрано.

У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки. Обираючи варіант з автомобілем навчального закладу, ви будете складати іспит на знайомій раніше машині. Однак, так буває не завжди. Цей момент краще заздалегідь уточнити в інструктора автошколи.

Під час іспиту в транспортному засобі навчального закладу поряд з вами буде сидіти ваш інструктор, саме на нього покладається обов’язок спостереження за дорожньою обстановкою, а позаду вас сидітиме екзаменатор, який прийматиме іспит та слідкуватиме за вашими рухами та поведінкою інструктора.

Якщо ви обрали варіант іспиту на транспортному засобі СЦ, ви потрапите в автомобіль, який раніше не водили. До того ж ви залишитесь сам на сам з екзаменатором.

Також може трапитись так, що під час різних спроб ви будете складати іспит на різних автомобілях. Тобто, під час першої спроби у вас може бути, наприклад Citroen C-Elysee, а на другій – вже Huyndai I30. Річ у тім, що у Сервісних центрів зазвичай є декілька автомобілів.

Проте, перевірити актуальну інформацію, які саме автомобілі є у вашому Сервісному центрі досить важко. Зазвичай ця інформація повідомляється вам безпосередньо на прийомі в адміністратора.

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Варто зазначити, що незалежно від обраного вами авто, в обох випадках ваші дії, і дії екзаменатора будуть фільмуватись відеокамерою. Це обов’язкова умова практичного іспиту. Також, в обох випадках екзаменатор повинен приймати екзамен зі спеціальним чек-листом.

Іспити проходять за спеціально встановленими маршрутами, з якими варто ознайомитись заздалегідь. Список маршрутів оприлюднений на сайті ГСЦ МВС. Для цього потрібно обрати область та номер Сервісного центру.

Перед іспитом варто попросити свого інструктора з автошколи провести декілька уроків за маршрутом, зімітувавши тим самим практичний іспит в реальних умовах. Однак враховуйте, що дорожня обстановка досить мінлива, і той факт, що ви успішно проїдете весь маршрут з інструктором під час уроку, зовсім не означає, що аварійна ситуація не виникне на самому іспиті.

На екзамен потрібен той самий пакет документів, що і на теорію: оригінал паспорта, ідентифікаційний код та медична довідка. Коли оголосять номер вашого талона, потрібно надати ці документи адміністратору.

На початку іспиту сідайте в екзаменаційний автомобіль та виконайте весь алгоритм початку руху. Спершу варто відрегулювати сидіння та дзеркала, пристебнути пасок безпеки. Потім екзаменатор розкаже правила прийняття іспиту, оголосить номер маршруту, ввімкне камеру, покаже на неї паспорт і оголосить ваше прізвище та ім’я, після чого можна їхати.

Коли екзаменатор дозволить почати іспит, спершу запустіть двигун, подайте сигнал лівим покажчиком повороту про готовність розпочати рух, увімкніть передачу та зніміть авто з ручного гальма. Рухаючись за маршрутом, уважно слухайте вказівки екзаменатора.

Вам не варто перейматись і нервувати, бо славнозвісне правило “трьох спроб” офіційно анулювали. З 1 серпня 2023 року кандидат має необмежену кількість спроб для складання практичного екзамену (протягом 2 років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки). Отже, якщо практичний іспит провалено, повторна спроба можлива через 10 календарних днів. Однак в момент водіння не думайте про це, а краще зосередьтесь на дорожній обстановці.

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За даними Головного Сервісного центру практичний іспит вважається не складеним, якщо кандидат у водії:

допустив більше ніж три типові помилки;

створив ситуацію, що викликала необхідність втручання екзаменатора або інструктора навчального закладу в управління транспортним засобом для запобігання аварійно-небезпечній ситуації або ДТП;

відмовився виконати вправу практичного іспиту, крім випадків, коли виконання команди екзаменатора може призвести до порушення ПДР або створення аварійно-небезпечної ситуації або ДТП.

Якщо ви не погоджуєтесь з рішенням екзаменатора, ви можете оскаржити власний практичний іспит. Ознайомитись з процедурою оскарження практичного іспиту можна тут.

Візьміть до уваги: з 1 січня 2024 року вартість послуг у сервісних центрах змінилась. Теоретичний іспит коштує 250 гривень, а практичний – 420, замість 13 гривень раніше.

Після успішного складання практичного іспиту єдине, що вам залишається – отримати посвідчення водія. Його можуть видати відразу, або через декілька днів, якщо черга велика. Але пам’ятайте, що це посвідчення тимчасове, його потрібно обміняти через 2 роки. А за цей час треба їздити не швидше 70 км на годину та не порушувати правила більше одного разу.