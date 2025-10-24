Як в Коростені приготувалися до зимового прибирання вулиць

До роботи в мороз, заметіль та інші сезонні примхи погоди готова вся техніка для снігоприбирання й боротьби з ожеледицею. Про це повідомляє на своєму сайті мерія Коростеня.

Також до роботи взимку вдалося укомплектувати екіпажі. В час воєнного лихоліття це зробити було трохи складно, але впоралися.

Читайте також Львів у суботу "пережив блекаут": що було насправді

З настанням несприятливих сезонних умов, снігових опадів та падіння температури навколишнього середовища буде організовано цілодобове чергування людей і техніки.

На сьогодні підприємство має у повній готовності 17 одиниць спецтехніки. До роботи буде долучено трактори, грейдери, бульдозери, комбіновані дорожні машини для розкидання пісково-соляних сумішей.

Техніка всесезонна, але потребує підготовки навісок, надбудов та й власної сервісної підтримки, що і було зроблено. Фото: мерія Коростеня

Окрім важкої техніки, тротуарну зону, дворові території будуть обслуговувати малорозмірні всесезонні підмітальні машини з щітками та сніговими відвалами.

Для впорядкування вулиць й боротьби з ожеледицею також проведено ряд тендерно-закупівельних та інших процедур.

Читайте також Столичні дорожники доповідають, що готові до зими

До старту нового сезону й зимового впорядкування вуличної й тротуарної мережі, дворових проїздів проведено:

ревізію залишків піскосумішей з минулого сезону, запаси яких становлять близько 200 тонн;

здійснено тендер на закупівлю двох вагонів солі:

триває заповнення нової бази для зберігання піскосуміші, що дозволить забезпечити відповідні умови для її збереження та використання у зимовий період.

За словами мера Коростеня Володимира Москаленка, міська комунальна інфраструктура повністю готова до проведення зимового періоду. Місто готове до будь-яких викликів, у т.ч. техногенних воєнного часу.

Маломірній техніці також взимку роботи вистачить, працюватиме там, де важким машинам прибирати буде складно через габарити та вагу. Фото: мерія Коростеня

Окрім того, в резерві міської влади є домовленість з підприємствами різних форм власності про залучення їх техніки до прибирання та утримання вулиць, довколишніх доріг в належному стані для повноцінного транспортного сполучення, функціонування соціальних об'єктів тощо.