У автомобільного тримача з магнітною фіксацією смартфона є купа переваг. Але недоліки теж є, та й варіантів "магнітів" – кожен зі своїми нюансами – теж немало. Як же вибрати?

Виробники не дарма пропонують цілу гаму магнітних тримачів смартофонів, адже і автомобілів в користуванні, і гаджетів на руках власників – безліч моделей.



Магнітне кріплення до решітки вентиляції дає можливість тримати телефон буквально під рукою. Але тут є і мінуси.

А є ще й і питання безпеки, і особисті переваги користувачів, і улюблені програми, і інші нюанси. Ми відфільтрували для вас найважливіші фактори вибору магнітного тримача для смартфона.

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Місце розташування

Вітрове скло, верхня поверхня торпедо, звернена до вас поверхня торпедо. На склі не залишається слідів ані від присоски, ані від скотчу, а при фіксації до торпедо на ньому можна залишити якщо не сліди клею, то подряпини.



Деякі вакуумні кріплення (т. зв. присоски) дозволяють кріпити гаджет як до скла, так і до гладких поверхонь торпедо.

Зате до встановленого на склі екрану незручно тягнутися рукою – особливо, якщо у вас машина з дуже похилим, далеко відставленим склом. З іншого боку, розміщений на склі смартфон не потребує відводити погляд далеко від дороги – хоча він же при деяких обставинах може частково перекривати огляд.

Спосіб фіксації тримача

Вакуумний притиск (присосок), скотч, кліпса до повітропроводу. Найміцніший варіант – якісний двосторонній скотч, за ним йде вакуумне кріплення, а пластиковий затискач для пелюсток повітропроводу, з нашого досвіду, забезпечує найменш надійну фіксацію. До того ж, смартфону не завжди корисний обдув гарячим або холодним повітрям. При розташуванні на скотчі важливо сім разів відміряти, а присоска в цьому плані – повна його протилежність.

Тримач, що встановлюється тим чи іншим чином на торпедо, дуже зручний, але швидше за все залишить сліди на поверхні. Не всі власники готові до цього.

Підключення живлення

Якщо ви розміщуєте смартфон перед собою в машині лише в коротких поїздках, то залишати місце для штекера, що стирчить збоку або знизу, не обов'язково. Крім того, кабель живлення може тягнути за собою телефон, що призведе до його перевороту чи перекосу. Це актуально для тримача, який слабо сидить в рухомий решітці повітропровода.

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Нагадаємо переваги магнітних тримачів перед різного роду "прищіпками":

Фіксація і вивільнення телефону однією рукою.

Не перекриваються гнізда гаджета (живлення, кабель AUX).

Мінімальне захаращення торпедо за відсутності смартфона.

Можливість використовувати один і той же тримач для декількох різних за розміром пристроїв (при наявності клейкого диска для кожного).

Довга (або розсувна) ніжка корисна тим, що допомагає наблизити гаджет до водія. Але часто вона провокує вібрації при проїзді нерівностей.

Декілька порад

Наклеювати магнітний диск на телефон необов'язково – можна просто покласти його під щільний чохол.

При приклеюванні диска до корпусу пристрою розміщуйте його в центрі поверхні гаджета, щоб при сильних поштовхах він не перекошувався через порушене центрування.

Виробники якісних магнітних тримачів гарантують надійну фіксацію як мінімум 150-грамових гаджетів. Мало смартфонів важить більше, але коли підете вибирати магнітний фіксатор, випробуйте його саме зі своїм пристроєм – шляхом сильного струсу (звичайно, з підстраховкою). Магнітний диск при цьому можна не приклеювати до корпусу телефону штатним скотчем, а просто покласти під чохол або ж тимчасово приклеїти звичайним канцелярським скотчем.

Рекомендація Авто24

Купуючи кріплення, обов'язково приміряйте його і до телефону, і до автомобіля. Адже може виявитися, що підвішений в потрібному місці смартфон або впирається в торпедо, або відблискує на сонці, або обмежує огляд з-за керма, або заважає користуватись певним вимикачем. Домовитися з продавцем про примірку в наш час, як правило, нескладно – залиште в заставу гроші і вийдіть до машини.

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