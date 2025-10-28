Як виглядає найкрутіший поліцейський автомобіль у світі: фото

Maserati передала MCPura поліцейському підрозділу в офіційній лівреї карабінерів. Машина має миготливі маячки на даху та бамперах, а також спеціально адаптований салон із медичним обладнанням. Всередині – гоночні сидіння Sabelt, оздоблення з вуглецевого волокна та мікрофібри, а також нові перемикачі для керування спецсигналами.

Під капотом MCPura встановлено 3,0-літровий двигун Nettuno V6 із подвійним турбонаддувом, який видає 630 к.с. та 730 Нм крутного моменту. Потужність передається на задні колеса через 8-ступеневу коробку передач із подвійним зчепленням. Це дозволяє легкому суперкару вагою всього в 1475 кг розганятися до 100 км/год лише за 2,9 секунди й досягати максимальної швидкості понад 320 км/год.

Це перший випадок, коли Maserati офіційно долучилася до італійських силових структур. І хоча MCPura виглядає як надмірність для звичайного патрулювання, його роль не менш важлива — швидкість у цій справі означає врятовані життя.

Разом із Maserati карабінери також отримали Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, яка оснащена 2,9-літровим V6 із двома турбінами потужністю 520 к.с., спортивною підвіскою та карбоновими акцентами. Італійська поліція тепер має не просто найстильніший, а й, мабуть, один з найшвидших автопарків у світі.