Як виглядає перша подушка безпеки для велосипедистів від Subaru

Як розповідає Carscoops, нова подушка для велосипедистів базується на попередньому дизайні Subaru зовнішньої подушки для пішоходів, що дебютували на WRX, Legacy, Crosstrek та Levorg.

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Фактично, вона працювала надуваючи мішок над верхньою частиною капота, щоб забезпечувати м’яке місце для іншого учасника руху в разі аварії. Однак, велосипедисти, природно, знаходяться вище над землею, тому потребували дещо іншого рішення.

В результаті Subaru просто змінила подушку безпеки, щоб розширити її з боків лобового скла. Це захищає велосипедистів від удару об передню стійку. Крім того, автовиробник відкоригував спосіб кріплення верхньої та нижньої панелей подушки безпеки, що утримує її на місці як для велосипедистів, так і для пішоходів.

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У Subaru кажуть, що це перша подушка безпеки такого роду у світі. На жаль, вона поки доступна лише на японському ринку на Forester. Наразі невідомо, чи запропонує японський автовиробник її для інших світових ринків.