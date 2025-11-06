Як виглядає перший у світі Land Cruiser Prado зі стилем від Liberty Walk: фото, відео

Як пише Carscoops, нова версія Land Cruiser Prado 250 отримала обвіс LB-Works, що повністю змінює його зовнішність. Спереду встановили агресивний бампер із великими повітрозабірниками, інтегрованими денними ходовими вогнями та декоративною накладкою на капоті. Збоку — розширені крила з фірмовими болтовими накладками, а ззаду — новий дифузор, антикрило та спойлер на багажнику.

Читайте також: Toyota анонсує дебют нового Hilux в Європі: прем’єра вже 10 листопада

Ще більше преміуму додають нові світлодіодні фари та ліхтарі Alpharex серії Nova, які надають позашляховику сучасного вигляду. Завершують образ 24-дюймові ковані диски Vossen, взуті у всесезонні шини Toyo Proxes ST III, створені спеціально для потужних позашляховиків.

Попри свій агресивний вигляд, Land Cruiser від Liberty Walk не отримав жодних технічних оновлень. Під капотом залишився стандартний гібридний силовий агрегат i-FORCE MAX — 2,4-літровий турбодвигун потужністю 326 к.с. та 630 Нм крутного моменту, який працює у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

Однак вигляд — це головне, адже саме за нього і платить клієнт. Повний комплект обвісу LB-Works коштує близько 8800 доларів, а комплект коліс Vossen — ще 14 850 доларів. Для тих, хто хоче обрати лише окремі елементи, Liberty Walk пропонує цінову розбивку: 2420 доларів за передній бампер, 1100 — за задній, 880 — за крило, 660 — за спойлер і 990 — за накладки капота.

Також цікаво: Найбільшим оновленням Toyota 4Runner 2026 року є його ціна

Таким чином, навіть без приросту потужності, цей Land Cruiser залишається яскравим прикладом того, як дизайн може перетворити позашляховик на справжнього “вояку” міських джунглів — хай навіть лише зовні.