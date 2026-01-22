Як виглядає покращена версія пікапа для апокаліпсису за ціною майже $200 тисяч

Американська компанія SoFlo Custom представила оновлений Apocalypse Hellfire 2.0 — шестиколісний пікап, що поєднує агресивний зовнішній вигляд, позашляхові можливості та салон рівня люксового SUV. Навіть стриманий колір Desert Tan Armor Finish не допомагає йому «загубитися» в потоці: цей автомобіль буквально домінує над простором, пише Autoevolution.

Hellfire створений за принципом «більше — значить краще». Він більший, вищий і гучніший за більшість серійних пікапів, а його дизайн більше нагадує хижака, ніж утилітарний транспорт.

Не просто монстр, а «сімейний» пікап

Як би парадоксально це не звучало, SoFlo Custom позиціонує Hellfire 2.0 як розкішний офроуд-пікап для сім’ї. І формально це так: у салоні передбачено вісім повноцінних місць, тож разом можна взяти і родину, і друзів.

Інтер’єр виконаний за індивідуальним проєктом. Сидіння, дверні панелі та навіть стеля обшиті шкірою Cowboy Brown та Black Diamond. У центрі — 12-дюймова мультимедійна система, а цифрове дзеркало заднього виду компенсує практично повністю перекриту геометрією кузова оглядовість назад. Також передбачене спортивне кермо та додаткова шумоізоляція підлоги, хоча питання «чи потрібна тиша власнику HEMI» залишається відкритим.

Класичний HEMI — без електрифікації

Під капотом Hellfire 2.0 — справжня класика американського автопрому. Атмосферний 6,4-літровий V8 HEMI об’ємом 392 кубічних дюйми розвиває 575 к.с. Потужність передається одразу на всі шість коліс, що перетворює пікап на повноцінний всюдихід незалежно від типу покриття.

У світі, де все більше виробників переходять на електрифікацію, Hellfire виглядає як демонстративний жест у минуле — гучний, бензиновий і без жодних компромісів.

Підвіска, колеса і захист

Apocalypse Hellfire 2.0 отримав 6-дюймовий ліфт підвіски, 22-дюймові бронзові колеса APOC та гігантські 40-дюймові позашляхові шини Ridge Blade. Для зручності посадки та висадки передбачені електричні підніжки.

Захист відповідає образу: масивний Spartan Grumper, розширені крила, силові елементи та вбудовані точки для евакуації. Світлодіодна оптика з можливістю зміни кольору та керування через застосунок робить пікап ще більш помітним — якщо раптом хтось не звернув уваги з першого разу.

Ціна для обраних

Apocalypse Hellfire 2.0 — це не масовий продукт і навіть не нішевий. Це демонстрація можливостей і стилю життя. Ціна відповідає концепції — 193 500 доларів. За ці гроші покупець отримує не просто пікап, а об’єкт, який гарантовано привертає увагу всюди, де з’являється.

Що це означає

Hellfire 2.0 — яскравий приклад того, що на тлі електрифікації та уніфікації ринку залишається попит на радикально інші автомобілі. Це техніка не для раціонального вибору, а для емоції, статусу й демонстрації сили. І саме в цьому — її головний сенс.