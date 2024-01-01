Як виглядає та з чого складається 25-метрова фура з фургоном та двома причепами

Автопоїзд з Люксембурга виділяється тим, що його сформували у складі автомобіля DAF XG 480 з видовженою платформою та двох причепів. За чинними у країні вимогами ПДР, експлуатація автопоїздів із понад двома транспортними засобами (в тому числі причепами) заборонена.

У цьому ж випадку три транспортні засоби – автомобіль та два причепи. Також існує заборона на експлуатацію транспортних систем такої довжини – 25 метрів. Однак перевізника TS Lux з Люксембургу таке обмеження не зупинило і він скористався можливістю роботи в сусідній Бельгії.

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Бельгійські габаритні норми для автотранспорту осучаснені, нові параметри довжини та кількості причіпних систем дозволяють подорожувати в бік Нідерландів та Німеччини. Нещодавно люксембурзька компанія TS Lux почала активно освоювати ринок вантажних перевезень Бельгії з тривісною бортовою тентовою вантажівкою та двома причепами.

Поява такого транспортного засобу свідчить про те, що довгі вантажні системи знаходять все більшу популярність. Такі поїзди везуть автодорогами більше, а викидів роблять менше і при цьому заощаджують перевізнику витрати на паливо.

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DAF XG 480 на незвичайному тривісному шасі 6×2 оснащений підйомною віссю, яка не має рульової системи, але з подвійними шинами. Фото: TS Lux

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Позаду до базового шасі кріпляться два доволі рідкісні центральноосьові причепи Van Hool. Перший відрізняється додатковою зчіпкою, а другий має дуже короткий, приблизно 6-метровий кузов.

Останній у зачепленні короткий кузов. Фото: TS Lux

У результаті такої комплектації вийшов набір загальною довжиною 25,25 метра. Є одна особливість: коли другий причіп відкріпити, то автопоїзд відповідає стандартним 18,75 метра і він може без проблем ходити на маршрутах тих країн, де довгоміри заборонені.

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У тріо-автопоїзда є й інша цікава особливість – усі кузови, починаючи від заднього борту прохідні, тобто наскрізні. Щогловий навантажувач може з вантажем на піддоні рухатися по всій довжині понад 20 метрів, проїжджаючи аж по двох рампах до самого крайнього борту попереду.

Фото: TS Lux

Нагадаємо, у Європі експлуатація автопоїздів з довжиною понад 20 метрів у складі трьох транспортних одиниць дозволена лише у 12 країнах: Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Чехія, Словаччина.