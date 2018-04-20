За антирекорд з перевантаження перевізнику накладено штраф у 45 тисяч євро.

Публікація "Авто24" про антирекорд перевізника, який навантажив вантажівку до повної маси 202 тони, викликала тисячі реакцій в соцмережах. Більшість коментаторів не вірили, що вантажний автомобіль міг перевозити таку масу. Ми знайшли відео, на якому зафіксовано цього порушника. На ньому чітко видно, що тягач віз два здвоєних причепи, на який посередині була закріплена величезна конструкція. Маса вантажу становила 143 тони, загальна маса транспортного засобу – 202 тони.

Автопоїзд мав загальну довжину 48 метрів, він складався з двох тягачів та причепів, в яких було 16 осей. Бочка вагою 143 тони створила нервіномірен навантаження на дорогу.

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Дивіться відео перевізника 200-тонного вантажу:

Згідно постанови Кабміну від 26 червня 2013 р. № 704, “обмеження або заборона руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С° поширюється на транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн”.

За це перевищення ваги "Укртрансбезпека" виписала штраф на 45 тисяч євро.

Нагадаємо, що Гройсман пообіцяв не підвищувати ціни на пальне.