Немає нічого вічного, але двигун тюнінгованого Lexus IS F, що експлуатувався у режимі підвищених навантажень, виглядає неймовірно ідеальним.

Принаймні, верхня частина мотора виглядає так, ніби він щойно зійшов з конвеєра.

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Це відео не стане несподіванкою для механіків, будь то професіонали чи гайковерти. Toyota має заслужену репутацію якості протягом десятиліть і Lexus, за замовчуванням, є частиною цієї репутації. Відео від каналу Wrench Every Day показує Lexus IS F 2008 року випуску.

Lexus представив свого конкурента BMW M3 у 2007 році – седан IS F з 5-літровим V8 потужністю 416 кінських сил. У цьому відео автомобіль має в запасі більше 450 сил, оскільки він оснащений додатковими компонентами. На одометрі спорткара 220 000 миль – більше 350 тисяч кілометрів. Щонайменше 45 000 останніх миль автомобіль експлуатувався у інтенсивному режимі трек-кара.

Значну частину відео присвячено тому, наскільки дорогими є оригінальні запчастини для Lexus, разом з тим автор відео ділиться хитрощами, як знайти доступнішу альтернативу. Врешті, коли майстер зібрав усі необхідні компоненти, перейшов безпосередньо до сервісу двигуна.

Під верхньою кришкою, незважаючи на 220 000 миль пробігу, головки виглядали надзвичайно чистими та без нагарного накопичення, яке трапляється у разі невчасної заміни масла або через його низьку якість.