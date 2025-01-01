Як виглядатиме найменший електромобіль Škoda під назвою Epiq: фото

Зображення Auto Express дозволяють побачити, як виглядатиме майбутній компактний кросовер. Дизайнери надали автомобілю останню мову дизайну бренду під назвою “Modern Solid” з передньою частиною “Tech Deck” з низкою датчиків систем допомоги водієві. Epiq було анонсовано у 2024 році, коли керівник Škoda Клаус Цельмер сказав: “Ми прислухалися до наших клієнтів і розуміємо, що вони шукають привабливі варіанти, тому ми розширюємо наше портфоліо електромобільності в цьому популярному сегменті”.

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Epiq матиме коротшу колісну базу, ніж інші позашляховики бренду, а також скорочені передній та задній звиси. Його пропорції повинні дозволити йому потрапити в сегмент, який зараз займають бюджетні альтернативи, такі як Citroen e-C3 та майбутній BYD Atto 2, а також більш преміальні пропозиції, такі як MINI Aceman та Volvo EX30. Концепт Epiq мав довжину 4,1 метра – значно коротший за 4,5-метровий Elroq.

Очікується, що попри свою компактність, модель матиме просунутий багажний простір об’ємом 490 літрів, оскільки Škoda не планує жертвувати своєю репутацією виробника практичних автомобілів. Кросовер використовуватиме платформу MEB-Small разом з майбутніми Volkswagen ID.2 та Cupra Raval, а отже матиме передній привід.

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Окрім платформи MEB-Small, Epiq використовуватиме той самий вибір акумуляторів ємністю 38 та 56 кВт-год, що й аналогічні моделі VW та Cupra, причому більший з двох агрегатів обіцяє запас ходу до 400 кілометрів. Очікується, що вартість нового Škoda Epiq становитиме в межах 25 000 євро. Презентація новинки запланована на другу половину 2026 року.