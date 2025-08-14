Як використовуватимуть нові трактори Запорізькі громади

Як зазначається у повідомленні Запорізької ОВА, уся техніка нова. За встановленою процедурою державних закупівель придбано два екскаватори-навантажувачі JCB 3CX та його аналог Power Plus PBL480, описи яких редакція Авто24 неодноразово подавала у стрічках новин.

Також закуплено три трактори Lovol (Foton) трьох моделей – 1304 (130 к.с.), 854 (85 к.с.) та 754 (75 к.с.), в яких перші дві цифри в індексі вказують на силовий потенціал. З брендом Lovol наші читачі також знайомі.

У Петро-Михайлівській громаді для доброустрою територій та ремонту водопровідних мереж закупили екскаватор-навантажувач та трактор. Ця техніка вже в роботі.

"У нас є два комунальних підприємства, які зовсім не мали техніки. Ми винаймали необхідне обладнання, але тепер у нас буде власне. Це сильно допоможе громаді. Також за кошти дотації ми плануємо придбати до цього трактора ще причіп, дробарку для гілок та косарку", – повідомила голова Петро-Михайлівської громади Світлана Тищенко.

Фото: Запорізька ОВА

Михайлівська громада Запорізької області отримала новий та сучасний екскаватор-навантажувач. Він стане в пригоді під час ремонту й заміни водопровідних мереж

"Цей екскаватор був нам дуже потрібний. Наразі в нашій громаді реалізовується програма «Питна вода». Ми плануємо за підтримки міжнародних партнерів замінити всі водопроводи. Тому ми точно знаємо, що ця спецтехніка буде корисною для жителів громади, – повідомила голова Михайлівської громади Алла Король.

Ще два нових трактори отримала прифронтова Оріхівська громада. Техніка тут вкрай необхідна для ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

"На трактор ми поставимо лопату, й у такий спосіб будемо розгрібати завали після прильотів. На інший, менший, трактор пристосуємо причіп для вивозу будівельного сміття", – зазначив начальник Оріхівської МВА Микола Вініченко.