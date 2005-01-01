Автоматичні трансмісії звичайно ж гарні, але як їхати з автоматом в якихось особливих умовах – наприклад, взимку, по снігу, бруду? Не всі власники машин з АКП знають нюанси використання своєї техніки, але це можна виправити.

Тема, як їхати по снігу і бруду з автоматом, не сходить з порядку денного, оскільки кількість машин з АКП всіх типів у користуванні громадян постійно зростає. Та ці ж самі громадяни, звичні до того, що коробка-автомат безпомилково і невтомно все робить сама, чомусь масово сумніваються в здатності трансмісії працювати на слизьких дорогах.

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Не можна сказати, що ці побоювання зовсім безпідставні, але все ж більшість сучасних коробок-автоматів не бояться сезонних труднощів – головне, щоб водій діяв правильно. Так, нагадаємо, що автомати бувають різних типів: класичні гідромеханічні, роботизовані (РКП), роботизовані преселективні (DSG, PDK, SMG, EDC) та варіатори (CVT).

Звісно, не всі автоматичні трансмісії мають спеціальний зимовий режим, як модель на цьому фото. Проте вмілому водієві буде в нагоді ручний режим “автомата”.

1. Мороз. В сильний мороз коробку рекомендується трохи прогріти. Це стосується всіх типів автоматичних трансмісій, хоча для деяких звичайних, простих "роботів" це необов'язково. Прогрів зводиться до включення селектора на рух вперед і утримання машини на місці педаллю гальма протягом приблизно півхвилини. Також в морози перші кілометри рекомендується проїхати в спокійному ритмі, щоб коробка перемикалася рідше.

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2. Старт з місця. Головне, чого побоюються більш-менш досвідчені власники машин з автоматом, це як вони будуть рушати з місця на слизькій дорозі, адже можливості балансувати газом і зчепленням, як на механіці, водій тут не має. Однак ці побоювання марні: більшість автоматичних трансмісій рушають набагато плавніше, ніж середньостатистичний водій. Виняток тут становлять роботизовані коробки (РКП), які навіть в більш сприятливих умовах часто працюють з ривками і затримками. Як додатковий захід для рушання з місця в несприятливих умовах – старт з другої передачі, що багато АКП і деякі варіатори дозволяють. У старих гідромеханічних коробок це режим Snow (сніг) або режим W (winter – зима), у більш пізніх, в т. ч. звичайних і преселективніх роботів – ручний режим управління коробкою (Manual, іноді Sport).

Роботизована преселективна коробка передач (так звана з двома зчепленнями) дорога та складна за будовою, однак саме вона найбільш адекватна при експлуатації в зимових умовах.

3. Рух внатяжку. По дорозі, що вкрита льодом або вкатаним снігом, щоб уникнути буксування і занесення, доводиться вести автомобіль на низьких обертах двигуна і високих передачах – що називається внатяжку. Автоматичні трансмісії іноді дозволяють такий режим. Це або ручний режим, або ті ж режими Snow або Winter, які перемикають передачу вгору при невисоких обертах. У варіаторів часто також є ручний режим, і ним можна скористатися.

4. Гальмування двигуном. Цей дуже корисний прийом уповільнення, доступний, на жаль, не для всіх автоматичних трансмісій. Малопридатні для гальмування двигуном на слизькій дорозі варіатори, так само як і більшість старих коробок з гідротрансформаторами. Трансмісії з ручним режимом – деякі гідромеханічні АКП, преселективні та "роботи" – тут звичайно молодці. Потрібно тільки мати на увазі, що у них електроніка не допускає включення водієм занадто низької передачі – щоб уникнути надмірного навантаження на двигун.

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5. Буксування і рух в снігу. Автомобіль з автоматичною трансмісією, який застряг у снігу, звільнити складніше, ніж машину зі звичною "механікою". Для розгойдування потрібно дуже швидко пересувати селектор з одного положення в інше і використовувати ручне гальмо. Вибиратися з кучугур за допомогою буксування на моделях з простими роботами практично неможливо, не любить буксувати і варіатор, особливо без ручного режиму. Класичні АКП в цьому плані кращі, вони на такий випадок можуть працювати у режимі L (low – низька ступінь) або з можливістю ручного вибору передачі – так само, як і роботизовані агрегати. При боротьбі з глибоким, мокрим снігом на дорозі класичні АКП і деякі варіатори (в першу чергу ті, що з гідротрансформатором) ускладнюють роботу водія пробуксовуванням гідротрансформатора. Через це буває важко зрозуміти момент початку буксування коліс, внаслідок чого вони встигають заритися в сніг.

Преміальні легкові авто в принципі малопридатні для руху по недоглядженим та слизьким дорогам, тож деяка “замрійливість” класичного автомата мало впливає на прохідність таких машин.

Просто знати, як їхати по снігу на машині з автоматом мало, – потрібно мати навички, відпрацьовані до автоматизму, оскільки драйверу взимку доводиться своїми діями компенсувати вроджену "задумливість" автоматичних трансмісій. Звичайно, якщо ви збираєтеся завчасно повправлятися у боротьбі зі снігами для отримання досвіду, подбайте про безпеку: ділянка дороги або тренувальний майданчик повинні бути вільні від людей та інших машин, а на випадок застрягання запасіться лопатою і надійним буксирним тросом.

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