Скажемо відразу: питання, як їздити взимку на літній гумі, буде актуальним для тих, хто потрапив в безвихідь і змушений виїжджати на дорогу на «літі». Про тих, хто просто хоче заощадити на безпеці, ми сьогодні говорити не будемо.

Так, з одного боку, багато людей – і деякі журналісти Авто 24 серед них – пам'ятають часи, коли про зимову гуму не розказували навіть в автошколах, а щоби придбати звичайну, літню, доводилося записуватися в чергу і чекати листівку з викликом, як на автомобіль . Вся країна їздила на тих колесах, які були в наявності, і від відсутності спеціальних зимових шин особливо не страждала. Але з іншого боку, подейкують, що творці тієї літньої «совдепівської» гуми закладали в її конструкцію можливість експлуатації взимку. Проте головне, що більшість автомобілістів сьогодні все ж використовують зимові шини, і їхати поміж ними на літніх – зовсім інша справа. Тому давайте розберемося з темою, як їздити взимку на літній гумі, у всіх подробицях.

Головних відмінностей зимових шин від літніх дві: гумова суміш, що залишається м’якою на морозі, та малюнок протектора з широкими канавками та безліччю ламелів, які допомагають шині чиплятись за слизьку поверхню.

Яка різниця

Отже, «зима» відрізняється від «літа» двома особливостями: складом гумової суміші і малюнком протектора. Зимова суміш навіть на холоді залишається м'якою і добре прилягає до поверхні дороги, а зимовий малюнок виконує відразу два завдання. По-перше, широкі жолобки між шашками і блоками покращують самоочищення шини від снігу при буксуванні й ефективно відводять воду. А по-друге, весь протектор зимової шини укритий дрібними щілинами – ламелями. Саме їхні численні кромки, що вигинаються при контакті з дорогою, чіпляються за ущільнений сніг і лід і забезпечують підвищене зчеплення колеса з дорогою. Звідси робимо висновок, коли літня гума буває особливо небезпечна.

Особливо небезпечна

– на льоду і на щільному снігу в морозний день. Прискорення автомобіля на літніх шинах і також його гальмування будуть надзвичайно утруднені. Так само погіршиться і керованість: підвищиться схильність машини до заносів, навіть на легких поворотах, тенденція до втрати курсової стійкості на дорозі з ямами і складним рельєфом.

– на сніговій каші. Літній малюнок протектора не дозволяє напіврідкій сніжно-грязьовій масі швидко відводитися із зони контакту шини з дорогою, тому машина на літній гумі легко переходить в режим ковзання (якщо вже точно, то слеш-пленнінга, або, якщо вам завгодно, аквапланування).

Боротися з такими небезпеками можна, причому способи їх подолання звичайнісінькі: акуратне, плавне поводження з кермом і педалями, прогнозування дорожньої ситуації, завчасне прийняття рішень, маневри з запасом по часу, а не в останній момент.

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На щастя, в останні зими набагато частіше на дорогах України ми бачимо інші, більш сприятливі умови, в яких літня гума помірно небезпечна.

На свіжому та нещільному снігу літня шина працює більш-менш прийнятно, хоча про обережність при маневрах забувати не можна.

Помірно небезпечна

– на свіжому снігу. Так, шар свіжого снігу на дорозі заважає рушити з місця і перешкоджає розгону, але він же полегшує гальмування, а також допомагає тримати машину на заданому курсі. М'якість гуми і тип протектора тут не грають такої важливої ролі, як на льоду – особливо, якщо порівнювати «літо» з «зимою» європейського типу, у якого дрібна нарізка шашок і відносно неширокі канавки між ними.

– на пухкому, злегка щільному снігу. Крихти з перемеленого і частково спресованого снігу на асфальті – не найгірші умови для літніх шин. Найбільш несприятливим тут буде режим розгону і зрушення з місця, можливо, доведеться буксувати більше, ніж хотілося б, або навіть застосовувати розкачку.

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Загалом, якщо на дорозі нещільний сніг, і мороз особливо не лютує, різниця між зимовими і літніми покришками вже помітно менша. А при плюсовій температурі літня гума взагалі найменш небезпечна.

Найменш небезпечна

– на мокрому асфальті. Здавалося б, якщо взимку асфальт не покритий снігом або льодом, а всього лише мокрий, навіть літня покришка може бути безпечною і задовольнити всі потреби водія. Але це діє тільки за умови, що температура повітря за вікном не нижче +5ºС, адже чим холодніше, тим гірше будуть колеса чіплятися за асфальт. І не забувайте, що змішана з сіллю вода залишається водою і за мінусової температури, а от літні гумові суміші при «мінусі» твердішають. Отже, машина на літніх шинах буде гальмувати і повертати не так впевнено, як влітку.

– на сухому асфальті. Оскільки волога з асфальту може зникнути як при плюсовій температурі, так і при мінусовій, не думайте, що чисте сухе покриття дозволяє вам їхати на літній гумі як влітку. В принципі, небезпеки тут приблизно такого ж порядку, як і на мокрому покритті.

Широкі та глибокі канавки між блоками ламелів зимових шин (праворуч з шипами) слугують для відводу води та сніго-грязьової каші із зони контакту. У звичайної літньої шини (ліворуч) канавки меньші, тому вона раніше спливає на нерозчищеній дорозі.

Так, взимку різниця в поведінці машини на зимовій і літній гумі може бути просто радикальної. Але всі додаткові труднощі можна буде вирішити, проте від водія знадобиться підвищена увага, акуратність і майстерність. І крім того, навіть взимку в Україні багато доріг залишаються вільними від снігу, а то й сухими. А це означає, що відповідь на питання: як їздити взимку на літній гумі, часто може мати дуже просту відповідь – акуратно!

Щоправда, при цьому є одне величезне АЛЕ: взимку, як і влітку, на дорогах можливі позаштатні, екстремальні ситуації, які не передбачиш. А можливості відреагувати на проблему різким маневром літня гума взимку не дасть. Тому знову нагадуємо: взувати автомобіль все ж таки потрібно по сезону.

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