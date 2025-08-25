Як законно виїхати за кордон на чужому авто

Свідоцтва про реєстрацію авто бувають двох типів: для підтвердження власності та для виїзду за кордон. Виглядають однаково, але мають різні позначки. Про останнє розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Читайте також: Через Дію вже переоформлено понад 150 тисяч авто

Якщо плануєте поїздку за кордон на авто, що не належить вам, необхідно оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Воно видається на ім’я водія або пасажира, а власне свідоцтво залишається у сервісному центрі МВС.

Для цього потрібно:

паспорт або ID + довідка про місце проживання;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про реєстрацію авто;

довіреність (якщо звертаєтесь через уповноваженого)

Після повернення з-за кордону свідоцтво слід повернути до того ж самого сервісного центру МВС упродовж 10 днів.