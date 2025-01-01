Як змінювались ціни на АЗС останнім часом

Як повідомляє enkorr.ua напруга частково спала через зниження цін на бензин у гурті, що повернуло маржинальність АЗС до більш прийнятних значень. Хоча без певних винятків не обійшлось.

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Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з 15 по 22 липня гуртова вартість бензину в середньому зменшилася на 2,85 грн/л (50,03 грн/л), дизельного пального і скрапленого газу збільшилася на 0,44 грн/л (50,27 грн/л) і 0,21 коп./л (28,49 грн/л).

На колонках тим часом відбулись суто косметичні зміни: А-95 здешевшав на 2 коп./л (59,03 грн/л), LPG — на 2 коп./л (34,44 грн/л), дизель символічно додав 8 коп./л (56,03 грн/л).

Завдяки просіданню опту маржинальність бензину в моменті перевищила середню за I півріччя цього року (8,82 грн/л) і становила 9 грн/л, (+2,88 грн/л).

Напруга зберігається по дизпальному, де націнка складала 5,76 грн/л, ще зменшившись на 30 коп./л. Цей показник на майже 3,10 грн/л менше за середній в першому півріччі.

Продовжує тішити рітейлерів газ: хоча розрахунковий показник маржі знизився за тиждень на 23 коп./л, абсолютний показник 5,95 грн/л залишається вищим за надбання в січні-червні (5,62 грн/л в середньому).