Як змінилось автострахування у 2025 році і чого чекати наступного року

2025 рік став переломним для українського ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників. Поетапне впровадження норм закону №3720-IX призвело до того що за перші 11 місяців 2025 року вартість полісів автоцивілки зросла на 121% а, середній розмір виплат збільшився лише на 37%. Так українські страхові компанії зібрали 20,9 мільярда гривень, а виплатили усього 5,9 мільярда гривень.

За оцінкою голови правління МТСБУ Олександра Берназюка, саме у 2025 році ринок перейшов від формального виконання вимог до системних змін. У результаті спільної роботи страховиків, регулятора та професійних об’єднань ОСЦПВ стало більш прозорим, зрозумілим і клієнтоорієнтованим інструментом, а механізми виплат у ДТП — швидшими та справедливішими.

Цифровізація ОСЦПВ як нова норма

Однією з ключових трансформацій стала майже повна цифровізація договорів ОСЦПВ. Хоча закон передбачає обов’язковий електронний формат з 2026 року, ринок фактично підготувався до цього заздалегідь. Станом на грудень 2025 року 99,7 відсотка договорів укладалися в електронному вигляді. Це практично усунуло ризик підробки полісів, спростило перевірку чинності страхування.

Пряме врегулювання для всіх без винятку

Ще однією фундаментальною зміною стало запровадження обов’язкового прямого врегулювання для всіх страховиків ОСЦПВ. У 2025 році діяла перехідна модель, адже на ринку залишалися поліси, укладені у 2024 році без цієї опції. Водночас з 2026 року всі договори автоцивілки передбачатимуть пряме врегулювання, що дозволить потерпілим у більшості випадків звертатися по виплату до власної страхової компанії, а не страховика винуватця ДТП. МТСБУ виконує роль адміністратора системи та забезпечує взаєморозрахунки між компаніями, а також здійснює виплати через страхові компанії у випадках, коли відповідальність покладається на Бюро.

Вільне ціноутворення та персоналізація тарифів

У 2025 році ринок ОСЦПВ перейшов до моделі вільного ціноутворення. Страхові компанії отримали право самостійно визначати вартість поліса для конкретного клієнта. Це стало підґрунтям для підвищення конкуренції та поступової персоналізації тарифів. У перспективі 2026 року очікується активніше врахування історії водіння, безаварійного стажу та інших факторів, що дозволить деяким водіям отримувати більш вигідні умови страхування.

Нові підходи до врегулювання страхових випадків

Значні зміни торкнулися і процесу врегулювання ДТП. У 2025 році максимальний строк врегулювання було скорочено з 90 до 60 днів. Потерпілим надали можливість обирати ремонт автомобіля на СТО замість грошової компенсації, а страхові компанії та МТСБУ почали пропонувати конкретні варіанти відновлення авто. Принципово важливим стало скасування коефіцієнта зносу та франшизи, а також підвищення лімітів відповідальності до рівня, близького до європейського. У результаті потерпілі мають отримувати або грошову компенсацію, або відремонтований транспортний засіб.

Захист потерпілих у разі банкрутства страховика

Норми закону №3720-IX дозволили МТСБУ оперативно виплачувати компенсації за зобов’язаннями страховиків, які припинили членство або мають фінансові проблеми, без очікування судового рішення про банкрутство. За одинадцять місяців 2025 року бюро врегулювало понад 13 тисяч таких справ, виплативши потерпілим 588,5 мільйона гривень. Це підвищило рівень захисту водіїв і знизило ризики залишитися без відшкодування через проблеми страхової компанії.

Цифрові сервіси та інтеграція з Дією

У 2025 році активно готувався запуск нових цифрових сервісів. Одним із найбільш очікуваних є електронний Європротокол у застосунку Дія, який перебуває на фінальній стадії технічної реалізації та має запрацювати на початку 2026 року. Також у Дії реалізовано механізм компенсації вартості ОСЦПВ для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, що значно спростило доступ до цієї державної підтримки.

Зміни у складі МТСБУ

Упродовж 2025 року з ринку вийшли три страхові компанії, водночас кількість асоційованих членів МТСБУ станом на кінець року становить 26 страховиків. Кількість повних членів, які мають право працювати з міжнародною системою «Зелена картка», зросла до 12 компаній, що свідчить про економічну доцільність такої діяльності.

Підсумок і погляд у 2026 рік

2025 рік став не просто роком адаптації до нового законодавства, а точкою якісного переходу до європейської моделі автострахування. Для водіїв це означає більші витрати, швидші виплати, більш реальний захист у ДТП та цифрові сервіси. У 2026 році очікується подальше вдосконалення системи, повний перехід на електронні договори, запуск нових сервісів у Дії та поглиблення персоналізації страхових продуктів.