Як змінились ціни на нові автомобілі в Україні під час війни

Попри всі удари по економіці, ринок нових авто продовжує працювати й навіть показує ознаки відновлення. Але разом із цим українці зіштовхнулися з тим, що ціна нового автомобіля стала значно дорожчою. І мова не лише про відчуття — це підтверджують цифри від AUTO-Consulting.

Також цікаво новий електричний Porsche Cayenne оцінили у 5 мільйонів гривень

Скільки зараз коштує новий автомобіль і як змінилася середня ціна

За даними AUTO-Consulting:

у 2021 році середня вартість нового авто становила 26,5 тис. євро;

у 2022 році — уже 30,7 тис. євро;

у 2025 році середнє значення перевищує 32 тис. євро.

У євровому еквіваленті ріст склав понад 20% за чотири роки.

Та в гривні картина ще контрастніша. Якщо у 2021 році середня ціна була близько 720 тис. грн, то у 2025-му вона піднялася до 1,5 млн грн. Це збільшення на 115%, фактично — більш ніж удвічі.

Чому нові авто подорожчали: ключові фактори

Зростання вартості нових автомобілів в Україні пояснюється кількома паралельними процесами:

Курс євро

Це головний драйвер подорожчання. За чотири роки гривня суттєво втратила у вартості відносно євро, а більшість контрактів імпортерів прив’язані саме до єврових цін.

Логістика стала дорожчою

Під час війни вартість транспортування автомобілів зросла в рази — від зміни маршрутів до збільшення витрат на страхування та доставку.

Автомобільна інфляція

Виробники в усьому світі регулярно піднімають ціни — через подорожчання комплектуючих, електроніки, металу, логістики. Український ринок — частина цього процесу.

До речі ціни на нові авто у США вперше перевищили 50 тисяч доларів

Структура ринку змінилася: бюджетні авто зникли, преміум зріс

На середню вартість нового авто вплинуло не лише подорожчання, а й зміна моделі споживання.

Вихід бюджетних моделей

З ринку зникли багато доступних автомобілів: частина виробників призупинила продажі під час війни, деякі бренди припинили постачання моделей початкового рівня. Китайські виробники також перестали завозити лоукост-сегмент.

Зростання частки преміуму

Українці стали купувати більше авто середнього та преміального класу. Частково це пов’язано з тим, що саме такі моделі залишилися в наявності, частково — з поведінкою покупців, які віддають перевагу дорожчим, але надійнішим авто.

Нові китайські бренди середнього та преміум-сегменту

На ринок зайшли нові гравці, які формують вищу середню ціну — Zeekr, Voyah, Hongqi, Avatr, BYD Seal та інші. Водночас дешеві китайські моделі майже зникли.

Чи вплинуло це на продажі?

Так. Преміальні автомобілі стали купувати рідше, про що свідчать звіти дилерів. Проте загальний ринок відновлюється переважно за рахунок середнього сегменту й нових китайських брендів.

Зростання середньої ціни — не лише про подорожчання, а й про те, що структура ринку змінилася. Українці купують дорожчі моделі, а доступний сегмент практично зник.