Як знайти найближчий сервісний центр МВС

На сайті Головного сервісного центру МВС розміщено зручну навігаційну панель, де є зелена кнопка “Обери найближчий сервісний центр МВС”. Вона відкриває інтерактивну карту, де можна знайти потрібний сервісний підрозділ і переглянути адресу, графік роботи та телефон для довідок.

Також усю актуальну інформацію можна знайти у розділі “Контакти”. Тут відкривається інтерактивна карта України, яка дозволяє обрати потрібну область і переглянути детальні дані по кожному територіальному сервісному підрозділу та регіональному сервісному центру МВС.

Для цього необхідно натиснути на потрібну область і вся інформація одразу з’явиться на екрані. Тут зазначаються: адреси сервісних центрів МВС, індекс, графік роботи, телефон для довідок та e-mail. Додатково вказується надання послуг. Якщо біля сервісних центрів МВС є напис – можливість складання теоретичних та практичних іспитів, – це говорить, що в обраному підрозділі проводить екзаменаційна діяльність.

Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС, які надають послуги:

вівторок–п’ятниця: 08:00–17:00 (без перерви на обід),

субота: 08:00–15:45 (без обідньої перерви),

вихідні: неділя, понеділок.

Графік роботи Головного та регіональних сервісних центрів МВС: