Як зросли ціни на пальне за перші кілька тижнів 2026 року

Український паливний ринок після відносно стабільного старту року увійшов у фазу зростання роздрібних цін. На кінець другої декади січня зовнішні котирування та валютний фактор створили достатній тиск, щоб оператори почали коригувати стели вгору, пише enkorr.ua. Найчутливішим сегментом залишається бензин, тоді як дизель та скраплений газ демонструють більш стриману, але сталу динаміку.

Читайте також: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне

Ключовим тригером стала різка втрата маржинальності. За перші 19 днів січня спред між гуртовими та роздрібними цінами на бензин скоротився на 2,14 грн за літр, на дизельне пальне — на 1,67 грн. Фактично він опустився до критичних рівнів нижче 7 грн на бензині та 8 грн на дизелі, що змусило мережі почати компенсацію витрат.

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», у період з 12 по 19 січня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 70 копійок за літр і досягла 59,07 грн. Преміальний А-95+ додав 68 копійок, піднявшись до 63,87 грн. Дизельне пальне подорожчало на 56 копійок — до 58,87 грн за літр.

Після вихідних основні мережі синхронно підняли роздрібні ціни. ОККО, WOG, «Укрнафта», BVS, VostokGaz і Grand Petrol додали по 1 грн на літрі бензину та дизеля. На станціях Mango та «Авантаж 7» подорожчання торкнулося лише бензину.

Флагмани ринку довели ціну бензину та дизельного пального до 62,99 грн за літр. Преміальні марки А-95+ сягнули 65,99 грн, а арктичний дизель — 70,99 грн. Від початку року «арктика» подорожчала вже на 6 грн за літр, що пояснюється морозною погодою та підвищеним сезонним попитом.

Окремі оператори застосували диференційовані стратегії. UPG підняла ціну на 90 копійок і збільшила відрив від «Укрнафти» до майже 20 копійок. AMIC та «Олас» додали по 50 копійок, KLO підвищив лише бензинову лінійку, а RLS обмежився дизелем. «Маркет» зробив різкий крок, піднявши бензин одразу на 1,5 грн за літр.

Дискаунтерський сегмент також почав рухатися вгору. Motto за кілька етапів збільшила ціни на бензин у середньому на 1,21 грн, на дизель — на 50 копійок. «БРСМ» залишила старі ціни лише в окремих регіонах, тоді як у середньому по мережі дизель додав 61 копійку.

На цьому тлі різниця між преміальними мережами та дискаунтерами скоротилася до 6,25 грн за літр бензину та 7,47 грн за літр дизеля. Це свідчить про загальне стискання маржі по всьому ринку.

Паралельно до корекції приєднався сегмент скрапленого газу. За тиждень середня роздрібна ціна LPG зросла на 24 копійки — до 38,19 грн за літр. Причиною стало вичерпання дешевих грудневих запасів та сезонне зменшення фактичного об’єму літра через низькі температури.

Найбільш помітне зростання зафіксували на станціях Grand Petrol — плюс 1 грн за літр. Motto підняла середню ціну майже на 1 грн, UPG додала 40–80 копійок, тоді як «Укрнафта» поки утримує поточні рівні. «Авантаж 7» після корекції на 50 копійок залишається найдешевшим оператором серед великих мереж.

Різниця між преміальним і бюджетним сегментом LPG скоротилася до 4 грн за літр, що також вказує на вирівнювання цінових коридорів.

Аналітики ринку відзначають, що високі гуртові котирування та валютний фактор і надалі створюватимуть тиск на роздріб. У порівнянні із середніми показниками 2024 року оператори вже втратили близько 2 грн за літр сукупної маржі, зокрема понад 1 грн на бензині та майже 30 копійок на дизелі. Це формує ризик нових хвиль корекції у найближчі тижні.