У світі дедалі популярнішими стають кросовери та позашляховики. Ці машини дають змогу водіям проїхати по бездоріжжю, подолати шлях в засніжену погоду та припаркувати авто будь-де, навіть в заметі. Це не єдині переваги кросоверів. Відомо, що дорогі машини цього класу є показником статусу.
Рейтинг найдорожчих кросоверів опублікував "Автоцентр".
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1. Bentley Bentayga by Mulliner
Bentley Bentayga – найдорожчий кросовер у 2017 році
Найдорожчим серед кросоверів у 2017 році є авто марки Bentley. Його вартість навіть в найдешевшій модифікації вражає. Так, ціна машини від придворного ательє Mulliner сягає до 353 тисячі доларів. Однак комплектація машини та шикарний салон відповідають такій вражаючій вартості.
2. Mercedes-Benz AMG G 65 4MATIC
Кросовер від Mercedes-Benz
Спершу виробники Mercedes-Benz AMG G 65 4MATIC планували випустити військовий автомобіль. Але така модифікація авто обросла вигідною комплектацією та надпотужними силовими агрегатами, що перетворило машину на кросовер преміум класу. Вартість Mercedes-Benz AMG G 65 4MATIC становить до 242 тисячі доларів.
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3. Range Rover V8 Supercharged SV Autobiography LWB
Range Rover увійшов до ТОП-найдорожчих кросоверів
Популярна модель британської марки є дуже дорогою. Її вартість сягає 234 тисяч доларів. Однак комплектація авто дає змогу власнику індивідуалізувати придбану машину.
4. Porsche Cayenne Turbo S
Кросовер від Porsche
Бренд Porsche, який одним з перших представив спортивний кросовер преміум класу, вразив прихильників новою розробкою. Машина коштує до 234 тисяч доларів.
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5. Tesla Model X P100D
Tesla – один із найпопулярніших кросоверів в світі
Розробка компанії Ілона Маска – одне із найочікуваніших авто. Його вартість становить до 173 тисяч доларів. Кросовер обладнаний надпотужнішим електромотором та надійною батареєю. Характеристики Tesla дають змогу марці змагатись із більшістю суперкарів.
6. Mercedes-Benz GLS AMG 63 4MATIC
Mercedes-Benz увійшов до рейтингу найдорожчих кросоверів
Ще одна розробка компанії Mercedes-Benz увійшла до десятки найдорожчих позашляховиків. Ціна на авторинку сягає 141 тисячі доларів. Потужність машини виправдовує вартість, а список опцій, як і переваг, є практично нескінченним.
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7. Mercedes-Benz GLE AMG 63 S 4MATIC Coupe
Mercedes-Benz
Не з дешевих також є авто марки Mercedes-Benz GLE AMG 63 S 4MATIC Coupe. Його вартість складає до 131 тисячі доларів. Його характеристика повністю відповідає ціні.
8. BMW X6 M
BMW в рейтингу найдорожчих кросоверів
До 123 тисяч доларів обійдеться автолюбителям BMW X6 M. Потужність та набір опцій розробки практично повторює попередню модель бренду.
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9. BMW X5 M
BMW в рейтингу найдорожчих кросоверів
Ще одна розробка від відомого автобренду BMW увійшла до рейтингу найдорожчих кросоверів у 2017 році. Популярне авто коштує до 123 тисяч доларів. Окрім систем комфорту та безпеки, машина може розганятись до великих швидкостей.
10. Volvo XC90 T8 Twin Engine Plug-In Hybrid Excellence
Кросовер від Volvo
Вартість розкішного позашляховика від Volvo становить 106 тисяч доларів. Кросовер оснащений гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки від мережі.